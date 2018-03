Samsung Galaxy S6 Kamera im Test

© Samsung Samsung Galaxy S6

Samsung lässt bei der Kamera des S6 sogar noch mehr Licht auf den Sensor treffen als Huawei beim P8, die Blendenzahl von f1.9 ist einsamer Rekord im Smartphone-Bereich. Eine weitere Besonderheit betrifft den Kamerasensor selbst: Während die meisten Sensoren noch im klassischen 4:3-Format gebaut sind, entspricht das Seitenverhältnis beim S6 dem Breitbildformat 16:9, das neben Smartphones auch viele Fernseher und Tablets verwenden. Das hat große Auswirkung auf die Fotos: Die volle Auflösung von 16 Megapixeln schafft man mit dem Galaxy S6 nur im 16:9-Format. Wenn man mit dem Huawei P8 so fotografiert, dann wird die maximale Auflösung von 13 Megapixel auf 10 Megapixel reduziert, weil die Fläche des 4:3-Sensors im oberen und unteren Bereich beschnitten werden muss.

Hohes Tempo

Die Kamera lässt sich aus jeder Situation heraus blitzschnell einschalten, indem man zwei Mal hintereinander die Home-Taste drückt. Dabei ist das Tempo beeindruckend, nicht nur, weil die Kamera selbst bei deaktiviertem Display nach wenigen Millisekunden startklar ist, sondern auch, weil der Autofokus schnell reagiert und eine Auslöseverzögerung praktisch nicht existiert.

© Hersteller Feine Strukturen, ausgewogene Kontraste und ein hoher Kontrastumfang auch ohne HDR: Die Fotoqualität ist top. Farben stellt das Galaxy S6 vergleichsweise intensiv dar.

Die Qualität der Fotos steht der Geschwindigkeit in nichts nach. Die Bildschärfe ist top, die Farben sind knackig, und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen halten sich Verwackler und Bildrauschen in Grenzen, was nicht zuletzt am optischen Bildstabilisator liegen dürfte. Dabei gelingt es der Automatik ähnlich gut wie beim iPhone 6, die Motive unter den meisten Lichtbedingungen stimmungsvoll einzufangen.

State of the art

Die Ausstattung bewegt sich auf einem Niveau, an das die Konkurrenz nicht ganz heranreicht. Die Videokamera zeichnet nicht nur in scharfer UHD-Auflösung auf, sondern beherrscht wie das iPhone sowohl Zeitraffer als auch Zeitlupe. Die Frontkamera (ebenfalls mit Blende f1.9) liefert hervorragende Bilder, die sogar das HTC One M9 übertreffen. Alle Funktionen und Einstellungen sind über eine intuitive Benutzeroberfläche leicht zugänglich. Hier stimmt einfach alles.

