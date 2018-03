© Samsung Samsung Galaxy S7 und S7 Edge



Jetzt kaufen EUR 363,00 Pro elegantes Design, flache Bauform, vier Farben verfügbar

elegantes Design, flache Bauform, vier Farben verfügbar tolle Materialien und überragende Verarbeitung

tolle Materialien und überragende Verarbeitung Gehäuse ist wasser und staubdicht

Gehäuse ist wasser und staubdicht brillantes und helles OLED-Display

brillantes und helles OLED-Display 24 GB interner Speicher

24 GB interner Speicher Ausdauer und Empfang sind sehr gut

Ausdauer und Empfang sind sehr gut 12-Megapixel-Kamera schießt in jeder Situation sehr gute Bilder

12-Megapixel-Kamera schießt in jeder Situation sehr gute Bilder Wechselspeicherslot Contra Akku fest verbaut

Akku fest verbaut kein USB-C-Anschluss

kein USB-C-Anschluss etwas rutschig (Galaxy S7 Edge) Fazit Connect-Urteil Samsung Galaxy S7 Edge: sehr gut (425 von 500 Punkten); Connect-Urteil Samsung Galaxy S7: gut (418 von 500 Punkten) 85,0%

Mit den beiden Galaxy-S6-Modellen läutete Samsung einen großen Umbruch bei seinen Topmodellen ein. Weg vom Kunststoffgehäuse hin zu Glas und Metall - der Beifall der Kundschaft war groß. Allerdings gab es auch zwei negative Punkte: den fest verbauten Akku und den fehlenden Speicherkartenslot - beides Features, mit denen sich Samsung bis dahin von anderen Premium-Smartphones abhob. Entsprechend harsch fiel die Kritik aus. Diese haben sich die Koreaner wohl zu Herzen genommen, denn bei den Nachfolgemodellen Galaxy S7 Edge und Galaxy S7 haben die Entwickler an den richtigen Stellschrauben gedreht. Doch der Reihe nach ...

Elegante Haptik trifft leuchtstarke Displays

Optisch bleiben die Galaxy-S7-Modelle auf dem eingeschlagenen Weg: Vorder- und Rückseite bestehen aus kratzfestem Gorilla-Glas 4, die beiden Flächen werden von einem eleganten Metallrahmen eingefasst. Im direkten Vergleich mit den Galaxy-S6-Geräten ist das Glas an den Flanken stärker abgerundet. Das Galaxy S7 liegt dann auch sehr angenehm in der Hand. Käufer des Galaxy S7 Edge müssen dagegen etwas aufpassen, denn durch das weiter nach unten gebogene Edge-Display ist dieser Kandidat etwas rutschiger als sein Geschwistermodell. Ins Wasser fallen dürfen beide: Das Duo ist nach IP68 zertifiziert und somit wasser- wie staubdicht.

© Samsung Work in progress: Unser Labor hat das Galaxy S7 zerlegt.

Die Verarbeitung zeigte sich bei beiden Testmodellen makellos und auf allerhöchstem Niveau. Auch der satte Druckpunkt der bei Samsung-Telefonen üblichen Hardkey-Hometaste, passt perfekt ins wertige Bild. In diesem Knopf ist auch wieder der Fingerprintsensor untergebracht, der - einmal konfiguriert - zuverlässig und überaus schnell arbeitet.

Beide Modelle sind mit OLED-Displays in feiner Quad-HD-Auflösung ausgestattet, allerdings in unterschiedlicher Größe. So setzt das Galaxy S7 Edge auf einen gebogenen 5,5-Zoll-Screen, der eine Pixeldichte von 534 ppi aufweist. Das Galaxy S7 bietet auf seinen 5,1 Zoll eine noch höhere Pixeldichte von 577 ppi. Auch die Ausbeute in puncto Leuchtkraft ist hier wie da beeindruckend: Die Edge-Variante kommt auf stolze 486 cd/m2, beim normalen Galaxy S7 haben wir 440 cd/m2 gemessen, was absolute Topwerte bei OLED-Displays sind. Keine Frage, dass diese Rahmendaten in der Praxis eine exzellente Darstellung jeglicher Inhalte garantieren.

