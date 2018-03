© Samsung Samsung Galaxy Tab 10.1

Während viele Hersteller auf dem MWC im Februar 2011 mit ihrem ersten Tablet ins Licht der Bühne traten, trumpfte Samsung bereits mit dem zweiten Exemplar auf - dem Galaxy Tab 10.1. Wie schon der Name verrät, kommt im Gegensatz zum Vorgänger Galaxy Tab mit 7 Zoll nun ein kapazitiver Touchscreen mit 10,1 Zoll und einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln zum Einsatz.

Trotz des großen Displays und einem Akku mit nominal 6860 mAh liegt das Gewicht mit rund 600 Gramm erfreulich niedrig. Dank der clever ausgeformten und leicht gummierten Rückseite liegt das Galaxy Tab 10.1 so ausgesprochen griffig und stabil in den Fängen des Nutzers, auch wenn es lediglich mit einer Hand gehalten wird. Die Maße des Samsung Galaxy Tab 10.1 betragen 247 x 171 x 11 Millimeter.

Flotter Feger mit Full-HD-Performance

Damit das verwendete Betriebssystem Android 3.0 auch so richtig in Schwung kommt, sorgt der Nvidia-Tegra-2-Dual-Core-Prozessor mit je 1 GHz pro Kern für die passende Basis. So gelang dann auch die Bedienung trotz der zahlreichen Animationen und 3-D-Effekte von Honeycomb sehr flott.

Auch Abstürze waren dem Testmodell am Messestand fremd. Bei der Ausstattung bringt das Galaxy Tab 10.1 alle aktuellen Standards mit. Aus der Reihe tanzen jedoch HSPA+ für schnellen Datentransfer sowie die 2-Megapixel-Kamera auf der Front. Die Linse auf der Rückseite löst mit 8 Megapixeln auf und beherrscht zudem die Full-HD-Aufnahme (1080p) von Videos.

Auf der Vermisstenliste stehen lediglich ein Wechselspeicherslot, um die internen 16 oder wahlweise 32 GB weiter aufzubohren, und ein HDMI-Ausgang für die Full-HD-Wiedergabe am TV. Bei Letzterem dürfte jedoch passendes Zubehör für den proprietären Anschluss den Kontakt zum Flatscreen herstellen.

Im zweiten Quartal soll das Samsung Galaxy Tab 10.1 für 700 bis 800 Euro auf den Markt kommen.

Pro

griffiges Gehäuse, leicht und top verarbeitet

tolles 10,1-Zoll-Display

Android 3.0

HSPA+; WLAN und GPS

1-GHz-Dual-Core-Prozessor

2 Kameras (2 und 8 Megapixel mit Fotolicht und Autofokus)

Full-HD-Aufnahme und -Wiedergabe

Flash-Unterstützunng

ab 16 GB Speicher

Kontra:

leicht spiegelndes Display

kein Wechselspeicherslot

kein HDMI-Ausgang

