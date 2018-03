Das Galaxy Tab Pro 10.1 zeigt im ersten Test ein brillantes Display. Das 10-Zoll-Tablet bietet praktische Bedienfunktionen, Samsung hat zudem ein rundes Paket an nützlicher Software vorinstalliert.

Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: Erster Eindruck

Wer Tablets wegen der großzügigen Displays schätzt, sollte sich das Galaxy Tab Pro 10.1 anschauen. Das gute Stück ist nahezu baugleich mit der 8-Zoll-Variante Tab Pro 8.4 und hat ebenfalls die vielen praktischen Software-Goodies wie Bitcasa, Blurb, Dropbox oder Evernote an Bord. Auch die Multitasking-Funktion Multi-Window darf natürlich nicht fehlen.

Verschiedene Plattformen

Wie der Name bereits vermuten lässt, kommt bei diesem Modell ein 10,1 Zoll großes Display zum Einsatz. Die Auflösung beträgt enorme 2560 x 1600 Pixel. Bei der technischen Plattform geht Samsung unterschiedliche Wege, was übrigens auch für das Galaxy Tab Pro 12.2 gilt. Während die Wi-Fi- und 3G- Versionen mit dem Samsung Exynos 5 Octa ausgestattet werden, der zwei Quad-Core-CPUs mit 1,9 GHz und 1,3 GHz besitzt, kommt die LTE-Variante mit dem bekannten Qualcomm Snapdragon 800 und Quad-Core-Prozessor daher.

In einem neuen und sehr freundlichen Look präsentiert sich die Einblendung der Schnellfunktionen über die Statusanzeige. Hier lassen sich die ganzen Funktionen sehr bequem ein- und wieder ausschalten.

Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: Ausstattung

+ enorme Software-Ausstattung + Android 4.4 + 2 GB Arbeitsspeicher + 11 GB Nutzerspeicher + 8-MP-Kamera + ac-WLAN + GPS + Micro-SD-Slot

Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: Bedienung

+ sehr gute Verarbeitung + tolle Benutzeroberfläche + einfache Bedienung

Samsung Galaxy Tab Pro 10.1: Lohnt sich das Warten?

Brillanter Touchscreen, viel Power: Mit dem Pro 10.1 will Samsung dem Apple iPad weiter Konkurrenz machen. Wer sich in der Android-Welt zu Hause fühlt, findet hier ein schickes Highend-Modell. Wann das Nobel-Tablet in Deutschland auf den Markt kommt, ist noch nicht klar.

Technische Daten

Maße: 243 x 172 x 7 Millimeter

Gewicht: 469 Gramm

Display: 10,1-Zoll mit 1600 x 2560 Pixeln

Speicher: 11 GB Nutzerspeicher, per Micro-SD erweiterbar

Kamera: 8 Megapixel

