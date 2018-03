Das Galaxy Tab Pro 12.2 stellt den Einstieg in die neue 12-Zoll-Tablet-Welt bei Samsung dar. Im ersten Test zeigt sich, dass man gute Gründe für ein 12-Zoll-Tablet braucht.

Samsung Galaxy Tab Pro 12.2: Erster Eindruck

Mit dem Galaxy Tab Pro 12.2 eröffnet Samsung eine neue Größendimension bei den Android-Tablets. Die hochauflösende WQXGA-Anzeige misst stolze 12,2 Zoll und stößt damit in Ultrabook-Sphären vor. Der große Screen hat aber nicht nur Vorteile bei der Nutzung des Tablets. In puncto Handling macht sich vor allem das deutlich höhere Gewicht durch den großen, 9500 mAh starken Akku negativ bemerkbar. Während das 10-Zoll-Modell Tab Pro 10.1 als Fliegengewicht durchgeht, ist das Galaxy Tab Pro 12.2 schon ein richtiger Brummer.

Neue Benutzeroberfläche

Wie das Tab Pro 10.10 oder das kleinere Tab Pro 8.4 hat auch der 12-Zöller eine neue Benutzeroberfläche an Bord. Hier kann man etwa aus vorsortierten Kategorien spezielle Widgets für die Homescreens aussuchen und sogar in der Größe flexibel anpassen. Ein dickes Lob verdient zudem die hervorragende QWERTZ-Tastatur, die mit haptischem Feedback und professionellem Look aufwarten kann. Als weitere Besonderheit lassen sich mit Multi Window beim Galaxy Tab Pro 12.2 sogar vier Funktionen parallel nutzen - das ist eine Ansage.

Samsung Galaxy Tab Pro 12.2: Ausstattung

+ riesiges Software-Paket + 3 GB Arbeitsspeicher + 24 GB Nutzerspeicher + 8-MP-Kamera + ac-WLAN + GPS + 9500-mAh-Akku

Samsung Galaxy Tab Pro 12.2: Bedienung

+ top Verarbeitung+ gute Tastatur + einfache Bedienung+ Android 4.4- sehr groß- sehr schwer

Samsung Galaxy Tab Pro 12.2: Kaufen oder Warten

Ob's für eine gute Platzierung unter den Tablets reicht, kann erst ein Test samt Labormessungen zeigen. Sicher ist: 12-Zoll-Tablets sind selten und wer sich sich für einen solchen Brummer entscheidet, muss mit dem großen Display auch etwas anzufangen wissen. Gerade im beruflichen Umfeld sind hier zahlreiche Anwendungsszenarien denkbar. Und dann hat das Tab Pro 12.2 auch nur wenig Konkurrenz.

Technische Daten

Maße: 296 x 204 x 8 Millimeter

Gewicht: 740 Gramm

Display: 12,2-Zoll mit 1600 x 2560 Pixeln

Plattform: Android 4.4

Speicher: 24 GB Nutzerspeicher, per Micro-SD-Slot erweiterbar

Kamera: 8 Megapixel

