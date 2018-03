© Samsung Samsung Galaxy Gear S

Jetzt kaufen Pro gebogenes OLED-Display mit hoher Auflösung

gebogenes OLED-Display mit hoher Auflösung umfangreiche Connectivity

umfangreiche Connectivity zahlreiche Sensoren

zahlreiche Sensoren intuitive Benutzeroberfläche Contra hoher Preis

hoher Preis mehr Armreif als Uhr

mehr Armreif als Uhr überwiegend aus Kunststoff gefertigt Gut

Anzeige

Der Samsung Gear S kann bei der Ausstattung keine Smartwatch weit und breit das Wasser reichen, und selbst die Apple Watch wird nur schwer mit diesem Display mithalten können: Die gebogene Form folgt der natürlichen Rundung des Handgelenks, auf 2 Zoll werden 480 x 360 Pixel angezeigt - die höchste Auflösung im Smartwatch-Segment.

Das Betriebssystem Tizen, auf das Samsung als einziger setzt, sieht obendrein besser aus und lässt sich intuitiver bedienen als Googles Android Wear. Hinzu kommt die höchste Dichte an Sensoren und Schnittstellen, von 2G/3G-Funk bis zum UV-Sensor haben die Koreaner alles eingebaut, was möglich ist. Das Resultat: Die Gear S ist die einzige Smartwatch, die weitgehend autark am Handgelenk arbeitet.

© Samsung

Ohne Telefon geht aber auch hier auf Dauer nichts, denn für die Aktivierung und die Installation von Apps ist ein Samsung-Phone nötig. Ebenfalls nicht schön: Weil das Armband fast so breit ist wie der mächtige Korpus, sieht die Gear S eher wie ein Armreif aus als wie eine Uhr. Sie ist für ihre Größe erstaunlich leicht, weil sie überwiegend aus Kunststoff besteht - und sie ist am Ende ein typisches Samsung-Produkt: technisch brillant, optisch bestenfalls Durchschnitt.

Bildergalerie Galerie Marktübersicht Smartwatch Aktuelle Smartwatches im Überblick Samsung Gear S3, Huawei Watch 2, Apple Watch Series 3 und Co: Wir geben einen Überblick über die aktuellen Smartwatch-Modelle.

Samsung Gear S: Technische Daten

Display: 2 Zoll, Super AMOLED gebogen, Auflösung: 360 x 480 Pixel

Prozessor: 1,0 GHz Dual-Core

Speicher: 512 MB RAM, 4 GB Flash

Betriebssystem: Tizen

Netzwerke: 2G, 3G, WLAN (802.11 b/g/n)

Funktionen: Anrufe, Kontakte, Nachrichten, S-Health, S-Voice, Musik-Player, Galerie, Fußgänger-Navigation

Sensoren: Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Herzfrequenz, Umgebungslicht, UV, Barometer

Besonderheiten: GPS und Glonass

Akku: 300 mAh

Ausdauer: 2 Tage bei typischer Verwendung

Größe: 40 x 58 x 13 mm

Gewicht: 84 g

Anzeige

Mehr zum Thema Q Bracelet Smartphone-Akku am Handgelenk Q Designs entwickelt einen externen Akku für Smartphones in der Form eines modischen Armbands. Das Q Bracelet soll sowohl für Apple- als auch Android-…

Car Connect DAB+ im Test connect hat sich hinters Steuer gesetzt, die Netzabdeckung von DAB+ im Test überprüft und eine Standortbestimmung durchgeführt. Smartwatch Pebble Steel im Praxistest Die Pebble Steel verzichtet auf die volle Bandbreite der Smartwatch-Funktionen. Dafür bietet sie viel Ausdauer.

Smartwatch Pebble Time mit Farb-Display und Timeline Pebble bringt eine neue Smartwatch an den Start. Die Pebble Time hat ein farbiges E-Paper-Display und zeigt Benachrichtigungen und Termine in einer… Smartwatch Apple Watch im Test Die Apple Watch ist die Beste: Apple hat es tatsächlich geschafft und die beste Smartwatch weit und breit gebaut. Die hohen Erwartungen kann sie im…