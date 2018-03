© Samsung Samsung Emporio Armani Galaxy S

Wahre Liebe oder Zweckbeziehung? Samsung und Giorgio Armani hatten sich mal wieder ganz doll lieb - herausgekommen ist ein schickes, handliches und gut ausgestattetes, aber ziemlich teures Smartphone. Die Giorgio-Armani-Special-Edition des Galaxy S ist aber kein Produkt der Kooperation zwischen dem koreanischen Elektronikkonzern und dem italienischen Modelabel allein.

Diesmal ist Google mit von der Partie und hat aus der Liaison eine Dreiecksbeziehung gemacht, die an manchen Stellen zwar nervt, insgesamt jedoch sehr gut funktioniert. So gut, dass sich das Samsung Emporio Armani Galaxy S I9010 ganz weit vorne in der Bestenlisten festsetzt.

Der Armani-Faktor kommt bereits beim Auspacken zum Tragen: Das modische Modell ist mit dem obligatorischen Beipack-Headset und einem Datenkabel in einer eleganten schwarzen Box mit Armani-Verzierungen und Magnetverschluss untergebracht.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie Samsung Giorgio Armani Galaxy S Sie ist schick, handlich, gut ausgestattet und teuer: Die Giorgio-Armani-Special-Edition des Samsung Galaxy S.

© Samsung Was die aktiven Anwendungen an Ressourcen benötigen, zeigt der Programm-Editor im Überlick.

Das Smartphone selbst kann sich auf den ersten Blick nicht vom Einheitsbrei der Touchscreen-Geräte abheben, allein der Giorgio-Armani-Schriftzug oberhalb des Bildschirms sticht heraus. Im Vergleich zur Standard-Version des Galaxy S ist die Special Edition etwas kantiger und liegt ein wenig sperrig in der Hand; dafür ist das verwendete Material mindestens eine Klasse besser als der gängige Kunststoff anderer Smartphones.

Die Akkuabdeckung aus strukturiertem Metall ist knarzfrei und ohne Spielraum sehr sorgfältig mit den umliegenden Gehäusekomponenten verbunden. Um die Abdeckung zu lösen, wird zunächst eine Kappe nach unten weggeschoben; erst dann kann man den Deckel abnehmen und den Stromspeicher sowie die SIM- und Speicherkarten einsetzen.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Samsung Galaxy A5 im Test 85,2% Das Galaxy A5 ist in seiner Preisklasse ein Überflieger und überzeugt im Test mit perfekter Verarbeitung und tollen…

Testbericht Samsung Galaxy S6 im Test 78,4% Samsung greift mit den Galaxys S6 im Test nach der Smartphone-Krone. Ob das Vorhaben gelingt und wie sich das S6 im… Testbericht Samsung Galaxy S6 Edge im Test 79,2% Beim Galaxy S6 Edge hat Samsung die gewohnt starke Technikbestückung mit einzigartigem Design und besten Materialien…

Samsung-Kamera Samsung Galaxy S6 Kamera im Test Das Galaxy S6 zeigt die volle Kamera-Auflösung nicht im klassischen 4:3, sondern im modernen Displayformat 16:9. Dazu kommen eine lichtstarke Blende… Testbericht Samsung Galaxy XCover 3 im Test 78,6% Der Test zeigt, was dem Pionier im Segment der robusten Smartphones diesmal gelungen ist.