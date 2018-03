Testbericht

Samsung Jet S8000 im Test

von Redaktion connect , Michael Peuckert

Für ein Handy, das die Bezeichnung Jet in seinem Namen trägt, kommt das brandneue S8000 recht unscheinbar daher. Würde es der Testredakteur nicht besser wissen, könnte er das UMTS-Handy für "just another touchscreen-phone" halten. Doch damit wird man dem Samsung nicht gerecht, denn im Inneren des schlichten Gehäuses haben die koreanischen Ingenieure einen leistungsstarken Prozessor mit 800 MHz implementiert.