Samsung Level Box Slim (EO-SG930) im Test

kompakt und handlich integrierter Standfuß

integrierter Standfuß spritzwassergeschütztes Gehäuse in drei Farben

spritzwassergeschütztes Gehäuse in drei Farben Bluetooth

Bluetooth Freisprech-, Auflade- und Dual-Sound-Funktion

Freisprech-, Auflade- und Dual-Sound-Funktion Samsung Level-App

Einen robusten Bluetooth- Lautsprecher für den kommenden Sommer bietet Samsung mit der Level Box Slim an. Das kompakte Böxchen kostet um die 100 Euro und ist so flach, dass es bequem in die Gesäßtasche passt.

Mit seinem ausklappbaren Standfuß auf der Rückseite lässt sich der Speaker zudem überall sicher aufstellen. Auch für den Einsatz am Baggersee ist die Level Box Slim dank ihrem spritzwassergeschützten Gehäuse bestens gerüstet.



Technisch hat der Speaker ebenfalls einiges zu bieten. Neben der Freisprechfunktion gibt es die Dual-Sound- Funktion. Damit lassen sich zwei Lautsprecher zu einem Stereosystem zusammenschalten.

Cleveres Extra: Mit ihrem 2600-mAh-Akku kann die Level Box Slim bei Bedarf sogar das Smartphone wieder mit Energie versorgen. Hierzu befindet sich ein Adapterkabel im Lieferumfang.

Im Labor zeigte der kleine Bluetooth-Lautsprecher einen stark mittenbetonten Verlauf mit wenig Bass, was angesichts des kompakten Gehäuses aber auch nicht weiter wundert. Der Stimmbereich ist dafür besonders klar.

