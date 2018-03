Samsung Level On Pro Wireless (EO-PN920)​ im Test

Das Samsung Level On Pro Wireless (EO-PN920)​ ist ein On-Ear-Modell. Unser Test zeigt: Es bietet tollen Klang und eine starke Geräuschunterdrückung.

© Samsung Samsung Level On Pro Wireless (EO-PN920)

Jetzt kaufen EUR 238,94 Pro toller Tragekomfort

toller Tragekomfort hervorragender Klang

hervorragender Klang sehr gute aktive Geräuschunterdrückung

sehr gute aktive Geräuschunterdrückung Talk-in-Funktion

Talk-in-Funktion gute Touchsteuerung

gute Touchsteuerung Bluetooth

Bluetooth Freisprechfunktion

Freisprechfunktion Kabelnutzung möglich

Kabelnutzung möglich Beutel

Beutel Samsung Level-App​ Contra hoher Preis Hervorragend

Samsung mausert sich immer mehr zum Geheimtipp in Sachen Kopfhörer für den Mobileinsatz. Diesen Eindruck kann auch das aktuelle Topmodell Level On Pro im Praxistest bestätigen.

Der zusammenklappbare On-Ear-Kopfhörer ist in Schwarz und Gold erhältlich und kostet knapp 300 Euro. Weiche Polsterungen für die Ohren und den Kopf sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Selbst Brillenträgern, wie der Tester einer ist, kann man den Samsung-Lauscher bedenkenlos empfehlen, denn das weiche Polster absortiert viel vom Druck auf die Brillenbügel.

Technisch ist der Level On Pro ebenfalls spitze. Er lässt sich per Kabel oder Bluetooth mit dem Smartphone verbinden und über ein Touchpad auf der rechten Seite einfach bedienen. Ein Highlight ist die sehr gut funktionierende aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling; ANC), die im Labor und im Alltag überzeugen konnte.

Als kleines Manko fiel im Test nur das ohne Musik leicht erhöhte Grundrauschen bei aktiviertem ANC auf. Über die "Samsung Level-App" kann der Nutzer zudem zahlreiche Einstellungen vornehmen.

© Samsung Samsung Level On Pro Wireless (EO-PN920)

Am Ende zählt jedoch der Klang – und der ist top. Der Level On Pro will mit "UHQ Audio", einem Bluetooth-Profil für hohe Audioauflösung, für besten Sound sorgen – und löst dieses Versprechen auch ein.

Unser Labor attestiert ihm zudem einen ausgewogenen Frequenzverlauf, und genau so spielt das eher warm abgestimmte Modell auch auf. Entspannter Hörgenuss über Stunden ist so kein Problem.



Anzeige

