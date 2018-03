Level Over, Level On und Level In heißen die drei neuen Kopfhörer-Modelle von Samsung. Im Test haben wir die Samsung Level Over Kopfhörer.

© Samsung Samsung Level Over

Samsung Level Over

Testwertung: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 5 Sterne

Handhabung: 3 Sterne

Klang: 4 Sterne

Samsung Level Over im Test: Der Kopfhörermarkt boomt - da will sich auch Samsung sein Stück abschneiden. So haben die Koreaner neuerdings drei Modelle im Programm: Level Over, Level On (199 Euro) und Level In (149 Euro).

Wir konnten uns das Topmodell Level Over für 349 Euro bereits überziehen. Der Over-Ear-Hörer ist in Weiß und Schwarz erhältlich, gut verarbeitet, sitzt angenehm und bringt ein pralles Ausstattungspaket mit: aptX-Bluetooth sorgt für eine saubere drahtlose Klangqualität, NFC dient zur komfortablen Kopplung.

Gute Geräuschunterdrückung

Auch die aktive Geräuschunterdrückung macht ihren Job ausgezeichnet und sorgt in Bahn und Flugzeug für störfreien Sound. Der integrierte Akku lässt sich über eine Micro-USB-Buchse laden, ein Touchpad im Seitenteil des Kopfhörers dient zur Steuerung des Musikplayers. Letzteres gestaltete sich in der Praxis jedoch etwas fummelig. Die Maße: 175 x 190 x 78 Millimeter, das Gewicht beträgt 348 Gramm.

Fazit: Komfortabler, aber teurer Kopfhörer

Der Level Over klingt sehr angenehm, satte Bässe sowie feine Höhen erlauben entspanntes Hören über Stunden. Alternativ zur Bluetooth-Verbindung oder wenn der Akku mal schlappmacht, übernimmt das mitgelieferte Klinkenkabel mit Fernbedienungsfunktion den Kontakt zum Musicplayer.

Samsung Level Over: Pro und Contra

+ gute Rauschunterdrückung

+ NFC und + aptX-Bluetooth

+ guter Klang

+ App zur Klanganpassung

+ alternativer Kabelanschluss

+ Transportbox

- nicht zusammenklappbar

- hoher Preis

- fummelige Bedienung über Touchpad

