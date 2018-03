Samsung S3310 Classic Datenblatt

© Archiv

Mit diesen Idealmaßen findet es in nahezu jeder Hosentasche ein Plätzchen. Die Preisempfehlung liegt bei 189 Euro, doch in diversen Internetshops ist das schicke Quadband-Modell bereits für etwa 100 Euro zu haben.

Gutes Handling

Die Verarbeitung ist nahezu perfekt. Das Gehäuse knarzt nicht, wackelige Bedienelemente sucht man vergebens. Lediglich die Displayabdeckung ist etwas zu dünn geraten, sodass sich bereits bei sanftem Druck auf den Screen Farbmoires zeigen, die jedoch nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Ohne Fehl und Tadel präsentiert sich die Tastatur: Sie bietet große und gut voneinander abgesetzte Drücker, zudem besitzen die Tasten eindeutige Druckpunkte und sind geschuppt angeordnet, was die Bedienung des S3310 noch einmal wesentlich vereinfacht. Die Bedienoberfläche ist zwar optisch etwas in die Jahre gekommen, bietet aber dennoch kaum Kritikpunkte, zumal das knackscharfe Display die Inhalte perfekt in Szene setzt und sich so ein dickes Extralob verdient.

Basisausstattung

Anzeige

© Archiv Gutes Handy zum kleinen Preis, das beim Empfang und bei der typischen Ausdauer jedoch nicht überzeugen kann.

In puncto Ausstattung kann das Samsung nicht mit den restlichen Testkandidaten mithalten. Dennoch sind alle wichtigen Basisfunktionen wie etwa ein E-Mail-Client oder ein HTML-Browser in abgespeckter Form an Bord. Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Der Musicplayer verwöhnt mit der Anzeige von Albencovern, das UKW-Radio mit der Sendernamenanzeige RDS, ein Stereo-Headset wird mitgeliefert. Die 1,9-Megapixel-Kamera, die ohne Autofokus und Fotolicht daherkommt, taugt dagegen lediglich für Schnappschüsse. Ein Datenkabel und eine PC-Software für den Abgleich mit dem Rechner legt Samsung dem Günstighandy nicht bei.

Schwacher Empfang

Im Labor hinterließ das S3310 Classic ein gemischtes Bild. Während es mit einer starken Standby-Zeit von bis zu 30 Tagen die Maximalpunktzahl in dieser Kategorie holte und auch die Gesprächszeit von weit über neun Stunden gefallen konnte, enttäuschten die fünf Stunden für die typische Ausdauer, die im Alltag ausschlaggebend sind. Ein weiteres Manko sind die schwachen Ergebnisse bei der Sende- und Empfangsqualität, die in ländlichen Gegenden für Probleme sorgen können. Die Akustik ist dagegen gut.

Samsung S3310 Classic

Hersteller Samsung Preis 189.00 € Wertung 317.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Samsung Star II im Praxistest Mit dem Touchscreen-Handy Star ist Samsung ein Verkaufsschlager gelungen. Der Nachfolger wurde sinnvoll weiterentwickelt.

Testbericht Dual-SIM Samsung GT-B7722 im Praxistest Das Samsung GT-B7722 kann zwei SIM-Karten gleichzeitig aufnehmen. Im Praxistest erfahren Sie, wie das Dual-SIM-Handy funktioniert und für wen es… Testbericht Samsung Star II im Test Mit dem Touchscreen-Handy Star ist Samsung ein Verkaufsschlager gelungen. Der Nachfolger wurde sinnvoll weiterentwickelt.

Testbericht Samsung Corby II S3850 im Test Mit dem Samsung Corby II S3850 für 189 Euro stellt sich das jüngste Exemplar der Corby-Serie dem connect-Test. Testbericht Samsung Chat 335 im Test Mit seiner tollen Tastatur, der cleveren Bedienung und der guten Ausdauer kann das Samsung Chat 335 gefallen.