Den kleinen Preis realisieren die Südkoreaner in erster Linie über die Materialqualität, die nicht ganz so hochwertig ausfällt, wie sonst von Samsung gewohnt. Vor allem der in Chromoptik gehaltene Akkudeckel macht keinen allzu stabilen Eindruck und sammelt fleißig Fingerfett. Die gute Verarbeitung und der sauber laufende Slide-Mechanismus werten das Look and feel aber wieder auf.

© Foto: Hersteller Der Startbildschirm lässt sich teilweise an den persönlichen Geschmack anpassen.

Dank seiner handlichen Maße und einem Fliegengewicht von 80 Gramm liegt das Samsung S3550 zudem gut in der Hand. Zu gefallen weiß auch die Zifferntastatur: Die Drücker lassen sich zwar nicht blind auseinander halten, haben aber einen sauber definierten Druckpunkt sowie eine ausreichend große Tastaturfläche. Die Features sind angesichts der Preisklasse nicht üppig gesät, decken aber die wichtigsten Bedürfnisse ab.

Das GSM-Gerät funkt weltweit in allen 2G-Netzen und übermittelt Datenpakete recht flott via EDGE. Das Bluetooth-Modul erlaubt die drahtlose Anbindung von Headsets oder anderem Zubehör. Das Samsung S3550 besitzt eine 2-Megapixel-Kamera ohne Fotolicht, die allenfalls fürs Spaßknipsen taugt.

Musikalisch ist da schon mehr geboten: Ein Austauschkopfhörer lässt sich zwar nicht anstöpseln, doch die mitgelieferten Lauscher samt Telefonfernbedienung klingen erfreulich satt. Dem Trend der Zeit folgend hat Samsung Direktverknüpfungen zu Social-Networking-Diensten sowie einen E-Mail-Client und einen Webbrowser implementiert - doch Surfen macht auf dem 2 Zoll kleinen Bildschirm erwartungsgemäß keinen Spaß.

© Foto: Hersteller Social-Networking findet heute auch auf Handys mit proprietärem System statt.

Vorinstalliert ist zudem der auf Javahandys beliebte Instant Messenger miniFring und ein Client für Nahbereichs-Chats via Bluetooth - was in erster Linie für Schulbankdrücker interessant sein dürfte. Für alle Nutzergruppen praktisch ist die teilweise frei gestaltbare Standby-Anzeige: Die erlaubt es, diverse Elemente wie eine Symbolleiste für den Schnellzugriff auf E-Mail, SMS und Co., eine Dual-Uhr-Anzeige oder einen PIM-Ticker für anstehende Termine auf dem Homescreen zu platzieren. Auch der Zugriff auf Favoriten-Kontakte und den Kalender ist so ohne Umweg über das Menü möglich.

Ohne wirkliche Höhen und Tiefen marschierte das Samsung S3550 durchs Messlabor: Ausdauer und Empfangsqualitäten bewegen sich auf mittlerem Niveau, während die Akustik vor allem in Senderichtung überzeugt.

Samsung S3550

Samsung S3550

Hersteller Samsung Preis 179.00 € Wertung 326.0 Punkte

