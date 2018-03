Samsung SGH-E250 Datenblatt

© Archiv

Jetzt kaufen EUR 230,00 Pro sehr feine Verarbeitung

sehr feine Verarbeitung gelungene Darstellung

gelungene Darstellung gute Tastatur

gute Tastatur solide Austattung

solide Austattung lange Gesprächszeiten Contra grob auflösendes Display

grob auflösendes Display schwache Kamera

schwache Kamera geringe Ausdauer 76,0%

Anzeige

Auf den ersten Blick sieht das 199 Euro günstige E250 seinem mehr als doppelt Marken-Geschwister D900 zum Verwechseln ähnlich. Nur die silberne Gehäusefarbe und das grob auflösende Display entlarven den flachen und 83 Gramm leichten Slider als kleinen Bruder des Business-Profis.

Sehr feine Verarbeitung

Nichts desto trotz wartet das E250 mit einer Verarbeitungsqualität auf, die sich gewaschen hat: Am nur 15 Millimeter dünnen Gehäuse wackelt und klappert nichts, die Tasten sind perfekt ausgeleuchtet, eindeutig voneinander abgesetzt und bieten klar definierte Druckpunkte. Dazu gesellt sich ein Display, das hell und kontraststark die Inhalte wiedergibt - auch wenn die Auflösung mit mageren 128 x 160 Pixeln nicht zu den Feinsten gehört. Dies kaschiert Samsung clever mit einem Hauptmenü, das zwar mit relativ einfachen grafischen Symbolen daherkommt, dank der schwarzen Farbgebung aber dennoch edel wirkt.

Die Menüführung ist dabei nach wie vor vorbildlich klar aufgebaut und sorgt zusammen mit dem großen Display, der gelungenen Darstellung und der guten Tastatur für ein Top-Ergebnis in der Kategorie Handhabung.

Connectivity total

Auch in puncto Ausstattung kann sich der schicke Triband-Slider sehen lassen: E-Mail-Client, Bluetooth inklusive A2DP-Profil, das die drahtlose Übertragung von Musik auf entsprechende Kopfhörer oder Boxen erlaubt, UKW-Radio, MP3-Player, Wechselspeicherslot (MicroSD) und das mitgelieferte Stereo-Headset sorgen für eine gute Basis in dieser Preisklasse. Dazu gesellt sich ein Adressspeicher, der bis zu 1000 Einträge mit je fünf Nummern und E-Mail-Adresse fasst, eine Diktierfunktion sowie Rechner, Timer und Stoppuhr. Allerdings fehlen auch diesem Samsung-Handy die praktischen Situationsprofile, und die VGA-Kamera ist nicht mehr als ein Gimmick.

Lange Gesprächszeiten

Im Labor konnte vor allem die sehr gute Performance bei der Gesprächszeit beeindrucken: Etwa sechs Stunden in beiden Netzen sind ein Wort, auch die reine Standby-Zeit geht mit rund elf Tagen in beiden Netzen in Ordnung. Allerdings bestätigte sich auch bei diesem Probanden, dass das helle Samsung-Display kein Kostverächter ist und den Akku recht schnell leer saugt: Häufiges Scrollen durchs Menü mindert die Ausdauer merklich. Die Sende- und Empfangsqualität liegt auf ordentlichem Niveau, auch die Klangperformance überzeugt.

Samsung SGH-E250

Hersteller Samsung Preis 199.00 € Wertung 380.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Samsung Star II im Praxistest Mit dem Touchscreen-Handy Star ist Samsung ein Verkaufsschlager gelungen. Der Nachfolger wurde sinnvoll weiterentwickelt.

Testbericht Dual-SIM Samsung GT-B7722 im Praxistest Das Samsung GT-B7722 kann zwei SIM-Karten gleichzeitig aufnehmen. Im Praxistest erfahren Sie, wie das Dual-SIM-Handy funktioniert und für wen es… Testbericht Samsung Star II im Test Mit dem Touchscreen-Handy Star ist Samsung ein Verkaufsschlager gelungen. Der Nachfolger wurde sinnvoll weiterentwickelt.

Testbericht Samsung Corby II S3850 im Test Mit dem Samsung Corby II S3850 für 189 Euro stellt sich das jüngste Exemplar der Corby-Serie dem connect-Test. Testbericht Samsung Chat 335 im Test Mit seiner tollen Tastatur, der cleveren Bedienung und der guten Ausdauer kann das Samsung Chat 335 gefallen.