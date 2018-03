Samsung SGH-E350 Datenblatt

Pro gute Verarbeitung

gute Verarbeitung Ziffernzahlen problemlos bedienbar

Ziffernzahlen problemlos bedienbar Bilder per MMS und E-Mail versendbar

Bilder per MMS und E-Mail versendbar sehr gute Akustik-Werte Contra zentrale Taste fällt arg klein aus

zentrale Taste fällt arg klein aus nur 40 Megabyte integrierter Speicher

nur 40 Megabyte integrierter Speicher schlechte Sende- + Empfangsleistung Fazit Connect-Urteil: 372 von 500 Punkten, befriedigend 0,0%

Ganz so sanft und edel wie das deutlich teurere Schwestermodell D410 gleitet das Samsung SGH-E350 zwar nicht auf. Dennoch gibt die Verarbeitung keinen Grund zur Klage. Da wackelt und hakt nichts, die bündig sitzenden Abdeckungen über Headset-Anschluss und Ladebuchse sind nicht mehr aus Gummi, sondern aus dem gleichen Material wie das Gehäuse. Die leicht gewölbten Zifferntasten lassen sich problemlos im Blindflug bedienen, der Abstand der oberen Tastenreihe zum Slider ist ausreichend; selbst die Seitentasten reagieren mit einem deutlichen Druckpunkt. Dass so ein Mini-Keyboard Fingerspitzengefühl verlangt, versteht sich von selbst. Insbesondere die zentrale Taste der Fünf-Wege-Steuerung fällt arg klein aus. Direkt unter dem Display bietet eine kleine Erhebung dem Daumen beim Öffnen und Schließen des Gerätes etwas Halt. Dass der Daumen dabei Spuren auf der Anzeige hinterlässt, ist aber kaum zu vermeiden.

Speicher für 15 Musikstücke

Und was lässt sich anstellen mit dem Bonsai-Handy? Einen MP3-Player verspricht Samsung, liefert folgerichtig ein Stereo-Headset mit. Doch bei lediglich 40 Megabyte an integriertem Speicher beschränkt sich das Hörvergnügen auf etwa zehn bis 15 Stücke. Die Kamera mit Fotolicht schießt 0,3 Megapixel große Aufnahmen, auf Wunsch mit Bilderrahmen oder Farbeffekten. Löblich: Die Bilder lassen sich per MMS und E-Mail versenden oder per Infrarot an andere Geräte übertragen. In der Messung der Sende- und Empfangsleistung holte das Samsung zwar nur 32 von 50 möglichen Punkten (Note "ausreichend"), doch dafür konnte es mit sehr guten Akustik-Werten begeistern. Sowohl in Senderichtung, also beim Sprechen, als auch auf Empfangsseite klang das SGH-E350 "sehr gut".

