Samsung SGH-E370 Datenblatt

© Archiv Samsung SGH-E370

© Archiv Das E370 im XS-Format ist unscheinbar

Anzeige

Das SGH-E370 von Samsung schmeichelt sich mit Abmessungen im XS-Format sicherlich nicht nur der Testcrew ins Herz. Super handlich, jedoch etwas unscheinbar kommt der schwarz gehaltene, 80 Gramm leichte Slider daher, der bereits beim Starten ganz nach dem Motto "Ich bin klein, aber laut" mit einer kräftigen Soundkulisse auf sich aufmerksam macht - die sich übrigens auch abschalten lässt. Dazu gesellt sich ein helles und vor allem kontraststarkes Display mit einer Auflösung von 128 x 160 Pixeln, das "Everybody's Darling" auch optisch ins rechte Licht rücken soll. Allerdings fällt die sichtbare Display-Fläche mit nur 860 mm² recht klein aus - hier muss man den kompakten Abmessungen Tribut zollen. Auch zeigt das E370 für Samsung-Verhältnisse magere 65536 Farben an.

Top-Verarbeitung, aber Feature-Lücken

© Archiv Die seitliche Fototaste startet erst bei längerem Druck die Kamera

In Sachen Gehäusequalität zeigen die Koreaner mal wieder, was state of the art ist. Beim SGH-E370 wackelt nichts und klappert nichts, zudem liegt der Slider auch im ausgefahrenen Zustand perfekt ausbalanciert in der Hand und vermittelt nicht zuletzt mit den exakten Druckpunkten seiner Tasten eine enorm hohe Wertigkeit. So flitzt der User mit Leichtigkeit durch die einzelnen Menüs, wobei das Hauptmenü mit detailverliebten Icons aufgewertet wird. Damit gelingt die Bedienung auch dank der eindeutigen Bezeichnungen ohne Probleme und sorgt so für eine überzeugende Handhabung. Alles eitel Sonnenschein also? Bei weitem nicht, denn in Sachen Features muss sich das Samsung Kritik gefallen lassen. Zwar bringt das Gerät die üblichen Goodies wie einen E-Mail-Client, einen Organizer, eine 1,3 Megapixel-Kamera samt Fotolicht sowie zahlreiche Einstellmöglichkeiten und einen MP3-Player mit, doch gerade bei Letzterem macht sich das Fehlen eines Wechselspeichers negativ bemerkbar. Der Nutzer muss mit den internen 42,6 MB haushalten - das ist gelinde gesagt ein Witz. Auch bei den Profilen wird gegeizt, so besitzt das SGH-E370 davon lediglich zwei Varianten - mit oder ohne Ton/Vibrationsalarm.

Schwache Sende- und Empfangsqualität

Licht und Schatten zeigte das SGH-E370 auch im Labortest. Erzielte das Samsung bei den Akustikmessungen noch Top-Ergebnisse, verdient es sich bei der Sende- und Empfangsqualität eine dicke Rüge. In Sachen Ausdauer kann speziell die Gesprächszeit von über sechs Stunden im E-Netz überzeugen. Aber Achtung: Ist das stromfressende Display aktiv, verringert sich die Betriebszeit deutlich.

Samsung SGH-E370

Hersteller Samsung Preis 289.00 € Wertung 379.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Samsung Star II im Praxistest Mit dem Touchscreen-Handy Star ist Samsung ein Verkaufsschlager gelungen. Der Nachfolger wurde sinnvoll weiterentwickelt.

Testbericht Dual-SIM Samsung GT-B7722 im Praxistest Das Samsung GT-B7722 kann zwei SIM-Karten gleichzeitig aufnehmen. Im Praxistest erfahren Sie, wie das Dual-SIM-Handy funktioniert und für wen es… Testbericht Samsung Star II im Test Mit dem Touchscreen-Handy Star ist Samsung ein Verkaufsschlager gelungen. Der Nachfolger wurde sinnvoll weiterentwickelt.

Testbericht Samsung Corby II S3850 im Test Mit dem Samsung Corby II S3850 für 189 Euro stellt sich das jüngste Exemplar der Corby-Serie dem connect-Test. Testbericht Samsung Chat 335 im Test Mit seiner tollen Tastatur, der cleveren Bedienung und der guten Ausdauer kann das Samsung Chat 335 gefallen.