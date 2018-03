Samsung SGH-E900 Datenblatt

Das erste Design-Handy mit Sensortasten auf den Markt zu bringen - dieser Triumph war Samsung nicht vergönnt: Konkurrent LG war mit dem Chocolate KG800 schneller dran. Doch den Vergleich mit dem Schokoriegel muss Samsung nicht scheuen: Der koreanische Slider SGH-E900 ist sogar ganze sechs Zentimeter schmaler und lässt sich besser mit einer Hand bedienen. Für Aufmerksamkeit sorgen neben dem edlen tiefschwarzen Gehäuse natürlich die Sensortasten. Die leuchten nicht rot wie beim Chocolate, sondern in diskretem Weiß, und reagieren erstaunlich schnell auf Druck - mitunter sogar ungewollt.

Für die Menüsteuerung greift Samsung auf eine konventionelle Vier-Wege-Taste zurück, was der Sache aber keinen Abbruch tut: Nach kurzer Gewöhnung springt der Daumen routiniert zwischen virtuellen und echten Drückern hin und her. Schiebt man den Slider auf, fördert man ein herkömmliches Keypad zutage, das mit einem knackigen Druckpunkt aufwartet. Das Schmuckstück ist ein farb- und kontraststarkes 2-Zoll-TFT-Display, das mit seiner einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln viele Konkurrenzmodelle in den Schatten stellt.Die übrigen Features im Galopp: 1,9-Megapixel-Kamera, MP3- und Videoplayer, Triband, Bluetooth, EDGE und üppige 80 MB interner Speicher, der sich zusätzlich mit MicroSD-Karten erweitern lässt.

Bei der Menüführung, die auf den ersten Blick sehr strukturiert wirkt, schießt Samsung aber übers Ziel hinaus: Beim Scrollen poppt bei jedem Punkt das darunter befindliche Untermenü auf und überlappt die Übersicht. Das wirkt leider nicht immer transparent, sondern oft verwirrend. Im Labor fällt der Schönling in puncto Sende- und Empfangsqualität durch: "Ungenügend" lautet das unbestechliche Urteil der connect-Testfactory. Bei der Ausdauer zeigt sich der Slider mit deutlich über vier Stunden Gesprächsdauer im D-Netz immerhin etwas besser aufgestellt.

