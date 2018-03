Samsung SGH-F210 Datenblatt

© Archiv Samsung SGH-F210

Pro hervorragende Tastatur

hervorragende Tastatur hochwertige Verarbeitung

hochwertige Verarbeitung sehr guter Klang

sehr guter Klang super Sende- und Empfangsqualität Contra zu kleines Display

Fazit Connect-Urteil: 375 von 500 Punkten, befriedigend

Das Musikhandy im USB-Stick-Format hat Samsung bereits mit dem SGH-X830 salonfähig gemacht. Mit dem SGH-F210 liegt nun das Nachfolgemodell für 369 Euro bereit, das im Gegensatz zum Vorgänger mit dreispaltiger Tastenanordung aufwartet. Geblieben ist die einfache Bedienung: So lassen sich auch beim SGH-F210 die einzelnen Punkte des logisch strukturierten Menüs direkt über die Ziffentasten anwählen. Im Alltag entpuppt sich allerdings das sehr kleine Display als Manko. Die Menübezeichnungen etwa passen meist nicht komplett aufs Display, sondern schleichen als Laufschrift über die Anzeige. Frei von jeder Kritik ist dagegen die hervorragende Tastatur samt Jog-Wheel mit integrierten Fünf-Wege-Keys. Ohnehin ist das Triband-Modell hochwertig verarbeitet.

Bei der Ausstattung gibt sich das Samsung deutlich sparsamer als die beiden Mitbewerber. So verzichtet das SGH-F210 auf UMTS, Situationsprofile und auch auf einen E-Mail-Client. Dafür sind ein UKW-Radio mit RDS-Funktion und eine 2-Megapixel-Kamera ebenso an Bord wie der Downloadturbo EDGE.

Guter Klang und starker Empfang

© Archiv Der Fequenzgang des SGH-F210 verläuft nahezu perfekt linear.

Überzeugen kann das mitgelieferte Headset, das den besten Klang im Testfeld aufweist - allerdings auch groß ausfällt und so nicht bei jedem Nutzer bequem in den Ohren sitzt. Die Bedienung des Musicplayers gelingt dank des Drehrads wie beim iPod sehr einfach und schnell. In Sachen Musikausstattung hat das Samsung alle wichtigen Funktionen an Bord und lässt sich auf Wunsch auch mit dem Windows Media Player synchronisieren. Den 952 MB großen internen Speicher kann man per MicroSD-Karte aufbohren, einen Adapter zum Anschluss von Nachrüstkopfhörern legt Samsung ebenfalls mit in den Karton.

Im Labor überraschte das SGH-F210 mit einer Top-Performance bei der Sende- und Empfangsqualität. Auch die Ausdauerwerte liegen mit knapp 13 Tagen Standby-Zeit auf gutem Niveau, was allerdings nicht für die nur durchschnittliche Akustik gilt.

Samsung SGH-F210

Hersteller Samsung Preis 369.00 € Wertung 375.0 Punkte Testverfahren 0.9

