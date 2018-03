Samsung SGH-F330

Neben High-End-Handys hat Samsung auch günstige Modelle im Programm, die fühlen sich aber nie so an. Das gilt auch für das F330. Zudem bietet das bei T-Mobile erhältliche Phone reichlich Ausstattung und schicke Optik.

© Archiv Das F330 beherrscht viele Bluetooth-Profile.

Trotz kleinem Preis setzt das F300 auf moderne Technologie: Nicht nur die Softkeys sowie die Annahme- und Auflegetaste sind Sensortasten ohne Druckpunkt, auch die vier Drücker rund um den Play/Pause-Knopf sind Sensoren. Das mag ja trendig sein, beim flotten Menüblättern ist die fehlende Rückmeldung jedoch gewöhnungsbedürftig. Doch da das F330 sehr zügig auf Eingaben reagiert, schießt man nur selten über den Menüpunkt hinaus, den man angesteuert hat. Das liegt auch an dem angesichts des Preises hervorragenden Display: Mit 240 x 320 Pixeln ist es knackscharf. Allerdings saugt es auch eifrig am Akku, der bereits nach knapp fünf Stunden Spielen am Handy schlapp macht. Die 2-Megapixel-Kamera liefert durchschnittliche Handyfotos, eine anständige Digicam kann sie freilich nicht ersetzen. Bei aufgeschobenem Slider muss man zudem die Kamerataste recht lange drücken, um die Optik zu aktivieren; das geht über das Menü fast schneller.

Guter DJ

© Archiv Zur Steuerung des Players gibt's klar beschriftete Tasten.

Doch hier sollte man nicht meckern, denn das F330 will im Nebenjob offensichtlich eher den Musicplayer als die Digicam geben. Das mitgelieferte Headset tönt allerdings reichlich dröge, sodass der Austausch angeraten ist. Ein besseres Headset lässt sich via 3,5-mm-Klinke anschließen - wenn auch nicht direkt am Handy, sondern nur am mitgelieferten Adapterkabel. Die Belohnung folgt auf dem Fuß, denn mit einem richtig guten Kopfhörer klingt auch das Samsung richtig gut. Die 24 MB interner Speicher reichen zwar allenfalls für ein paar Klingeltöne, doch dank dem seitlichen Einschub für eine MicroSD-Karte kann man ordentlich aufstocken - im Test kam das F330 sogar mit einer 4-GB-MicroSD klar, benötigte aber einen Moment zum Initialisieren.

Vielseitiger Funkexperte

Telefonieren kann das Samsung natürlich auch. Als Triband-Gerät mit UMTS/HSDPA-Unterstützung lässt es seinen Besitzer sogar in Übersee nicht im Stich. Ein Highlight ist die vielseitige Bluetooth-Unterstützung: Neben den üblichen Profilen beherrscht das F330 die Übertragung von Stereomusik per Funk. Autofahrer freuen sich über das SIM-Access-Profil (SAP), das strahlungsfreies Telefonieren im Auto ermöglicht - eine entsprechende Freisprechanlage vorausgesetzt. Am Audi-A5-SAP-Telefon tat das F330 im Test problemlos seinen Dienst. Leuchtet das Display nicht permanent, sind auch die Ausdauerwerte gut. Die Sende-Empfangseinheit ist zwar etwas schwach auf der Brust, doch das kann das gut ausgebaute T-Mobile-Netz weitgehend kompensieren. Der connect-Strahlungsfaktor (s. Seite 87) fällt mit 3,72 sehr moderat aus, die Akustik beim Telefonieren ist gut.

