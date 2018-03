Samsung SGH-G400 Datenblatt

© Archiv Testbericht Samsung SGH-G400

Pro schnelle Internet-Downloads

schnelle Internet-Downloads Speicher (110 MB) lässt sich erweitern

Speicher (110 MB) lässt sich erweitern edle Metalloptik

edle Metalloptik große Tasten Contra kein GPS

kein GPS kein WLAN Fazit Connect-Urteil: 402 von 500 Punkten, gut 0,0%

© Fotos: Hersteller Slider mit gut bedienbarer Tastatur

Weil schon das U900 als Soul bezeichnet wird, behilft sich Samsung hier etwas umständlich mit einem hochgestellen "F". Soul hoch F also - das könnte für Fotos stehen, denn die 5-Megapixel-Kamera nimmt die prominenteste Stelle in der Ausstattungsliste ein.

Die fällt umfangreich aus, was angesichts der Preisempfehlung von rund 400 Euro aber auch erwartet werden darf. Das UMTS-Handy unterstützt fixe Internet-Downloads per HSDPA, lässt sich mit Outlook synchronisieren und bietet von der Kamera über den Music- und Videoplayer bis zum UKW-Radio alles, was heute an Multimedia zu haben ist, und zwar in ordentlicher Qualität.

So kommt etwa der Musicplayer mit allen gängigen Musikformaten inklusive WMA zurecht. Der Speicher (110 MB) lässt sich erweitern, und eine 8 GB große MicroSD-Karte von SanDisk schluckte das G400 im Test problemlos.

GPS-Empfänger und WLAN-Modul fehlen

© Archiv Die Rückseite: 5-Megapixel- Kamera mit Autofokus

GPS-Empfänger und WLAN-Modul fehlen aber wie beim L870. Im Gegensatz zu diesem geht das G400 zudem nicht als Smartphone durch - dazu fehlt ihm das offene Betriebssystem zur einfachen Software-Erweiterung.

Die 5 Megapixel Auflösung sind ein Wort, aber bei den praxisgerechten Zusatzfunktionen hapert es ein wenig: Zwar bietet das G400 einen Autofokus, der auch recht flott arbeitet, doch fehlt für schlechte Lichtverhältnisse ein echter Blitz.

Gesteuert wird die Kamera über das berührungsempfindliche und hochauflösende Außendisplay, das auch als Sucher dient. Die Aufnahmen sind bei guten Lichtverhältnissen gut, die Farben könnten etwas kräftiger sein.

Edle Metalloptik, große Tasten

© Archiv HSDPA für schnelle Internet-Downloads ist inklusive

Genauso überzeugend wie die Ausstattung des G400 ist auch seine Verpackung: Die Oberflächen in Metalloptik sehen nicht nur gut aus, sondern machen auch haptisch einen hochwertigen Eindruck. Was den etwas trübt: In den feinen Rillen zwischen den verschiedenen Materialien sammelt sich leicht Schmutz.

Mit 116 Gramm liegt das Handy dafür satt in der Hand und passt mit 16 Millimetern Dicke auch noch in die Hosentasche. Aufgeklappt offenbart das G400 eine große, flache Tastatur, die sich gut, wenn auch nicht blind bedienen lässt.

Auf Sensortasten hat Samsung indes verzichtet, nur das Außendisplay ist ein Touchscreen. Der lässt sich über eine Extrataste entsperren und ermöglicht den Zugriff auf Musicplayer, UKW-Radio, Kamera und Fotoalbum.

© Archiv Der Musicplayer kommt mit allen gängigen Formaten zurecht

Im Labortest offenbarte das G400 eine gute Sende- und Empfangsleistung sowie einen sehr guten Klang beim Telefonieren und schlägt auch bei der Ausdauer das L870. Trotz der 5 Megapixel empfiehlt sich das Handy damit vor allem denen, die zwar gerne mal knipsen und Musik hören, vor allem aber ein schickes Handy zum Telefonieren suchen.

Samsung SGH-G400

Hersteller Samsung Preis 429.00 € Wertung 402.0 Punkte Testverfahren 0.9

