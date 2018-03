Testbericht

Samsung SGH-i200

von Redaktion connect , Michael Peuckert

Mit dem Label "My very first Smartphone" schickt Samsung sein neuestes Einstiegsmodell in der Businesssparte ins Rennen. Stramme 399 Euro verlangen die Koreaner für den UMTS-Riegel, der mit dem aktuellen Windows Mobile 6.1 bestückt ist und den Spagat zwischen Job- und Freizeitpartner meistern soll.