Das perfekt verarbeitete Quadband-Modell kommt in einem edlen Metallgehäuse daher und wirkt wie für die Ewigkeit gebaut. Dazu passt auch das recht hohe Gewicht von 109 Gramm. Beim Display sind allerdings kleine Abstriche hinzunehmen: So bietet die Anzeige zwar eine helle Darstellung, muss sich aber mit einer etwas groben Auflösung begnügen.

Die Menüführung ist von älteren Samsung-Modellen bekannt: Die Optik wirkt mittlerweile etwas antiquiert, dies ändert aber nichts an der sehr einfachen Bedienung. So können die einzelnen Menü- und auch Untermenüpunkte direkt über die Zifferntastatur angewählt werden. Eine Vorschau zeigt zudem im Voraus an, welche Funktionen der User unter dem jeweiligen Menüpunkt findet.

Ausstattung: klotzen statt kleckern

Zu diesem guten Eindruck passen auch die gut erreichbaren und großformatigen Tasten. Rundes Ausstattungspaket Auch bei den Features hieß die Devise "klotzen statt kleckern". So beherrscht das UMTS-Handy zwar kein HSDPA, dafür erlaubt EDGE auch im GSM-Netz zügiges Surfen mit dem ordentlichen HTML-Browser. Bluetooth und ein E-Mail-Client - Letzterer leider ohne Konfigurations-Assistent - dürfen heutzutage ebenfalls nicht mehr fehlen.

Für Unterhaltung sorgen das UKW-Radio, der Musicplayer und die 2-Megapixel- Kamera samt Fotolicht. Lediglich beim Speicher gibt sich das Samsung knausrig: Hier muss sich der User mit mageren 30 MB Festspeicher begnügen, die sich aber durch eine MicroSD-Karte im Wechselspeicherslot bequem erweitern lassen.

Die Laborwerte des schicken Riegelhandys zeigen sich allerdings besonders bei der UMTS-Performance sehr durchwachsen. Während die Ausdauer mit bis zu 17 Tagen noch gut ausfällt, kann weder die Gesprächszeit noch die Sende- und Empfangsqualität im UMTS-Betrieb überzeugen. Im GSM-Einsatz gibt es dagegen wenig zu bemängeln.

Samsung SGH-L700

Hersteller Samsung Preis 239.00 € Wertung 152.0 Punkte Testverfahren 0.9

