Samsung SGH-P310

Für Innovationen und Superlative war Samsung schon immer gut. Kein Wunder also, dass gerade die Koreaner den Traum vieler Technikfreaks verwirklichten und das Mobiltelefon im Kreditkartenformat erfanden. Ein halbes Jahr nach dem Erstling SGH-P300 kam mit dem Triband-Modell SGH-P310 bereits die zweite Generation des Flunder-Handys auf den Markt - und verwies den Vorgänger zumindest optisch in die Schranken.

Exzellente Gehäusequalität

Musste sich das SGH-P300 angesichts seiner kantigen Form und der Tastaturanordnung noch den Vergleich mit einem gewöhnlichen Taschenrechner gefallen lassen, kommt der Nachfolger in deutlich aufgewerteter Hülle und elegantem Design daher. Mit seinen Metall- und Kunststoff-Oberflächen in Bicolor-Optik wirkt das SGH-P310 wie aus einem Guss und liegt trotz des geringen Gewichts von nur 79 Gramm satt in der Hand. Weich abgerundete Kanten tun ihr Übriges und machen den Neuen glatt zum Handschmeichler. Dazu legt das Samsung eine Verarbeitungsqualität an den Tag, die ihresgleichen sucht. Das reicht von der Passgenauigkeit der Tasten und den Applikationen des Gehäuses über die sanft klackende Verriegelung des Akkudeckels bis hin zu den Druckpunkten der weiß beleuchteten Tastatur. Diese besitzt zwar immer noch ein etwas gewöhnungsbedürftiges Layout, stellt den User im Alltag jedoch vor keine großen Probleme. Lediglich die beiden, je nach Menüebene unterschiedlich belegten Sensortasten unterhalb des Displays verweigerten während des Tests mitunter die Funktion und mussten oft mehrmals betätigt werden.

Vorbildliche Menüführung

Doch nicht nur die äußere Hülle ist eine Klasse für sich, auch das Display im ungewohnten Querformat verdient diese Auszeichnung: kontraststark, scharf und hell lässt es die Anzeigen der meisten Mitbewerber ziemlich alt aussehen. Dank der hohen Auflösung von 240x320 Pixeln und über 262000 Farben kommt sowohl beim Zocken und Fotografieren als auch beim Betrachten des edel gestalteten Hauptmenüs Freude auf. Mit großen Schriften und eindeutig benannten Einträgen, die sich zudem auch direkt über die Ziffern der Tastatur anwählen lassen, flitzt der User ohne Verzögerungen durch die Menüstruktur. Besonders hilfreich ist dabei die Vorschau von bis zu vier Unterpunkten sobald eine Überschrift markiert wird. Auf diese Weise ist sofort klar, was sich hinter den einzelnen Einträgen verbirgt. Praktisch auch die Funktion "Eigenes Menü": Hier kann man häufig benutzte Funktionen hinterlegen und über wenige Tastendrucke schnell wieder abrufen.

