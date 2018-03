Noch ist die Auswahl an Programmen gering, und die Technik des SGH-P900 in Details verbesserungsfähig. Doch das Fernsehen auf dem Handy funktioniert erstaunlich gut.

Samsung SGH-P900 Datenblatt

Jetzt kaufen Pro erstaunlich detailreiches TV-Bild

erstaunlich detailreiches TV-Bild gut verständlicher Stereoton Contra 10 Sekunden zum Programmwechsel

© Archiv Das P900 ist hochwertig verarbeitet und bietet große Tasten

Aufklappen, Display um 90 Grad drehen, TV-Taste drücken, staunen - so einfach gestaltet sich Anno 2006 die Inbetriebnahme des ersten Handy-Fernsehers in Deutschland. Im Test dauerte es zwischen fünf und zehn Sekunden, bis ein erstaunlich detailreiches TV-Bild auf dem Breitbild-Screen erschien, flankiert vom gut verständlichen Stereoton auf Höhe der links und rechts des Scharniers angebrachten Lautsprecher.

Johannes B. Kerner und Shakira

Wer sich die mobile Glotze in die Tasche stecken will, muss in einen Debitel-Shop marschieren. Denn der Provider darf sich das Siegel "Handy-TV-Pionier" anheften: Während das Gros der Branche auf den Standard DVB-H wartet, preschten die Stuttgarter mit DMB voran und bieten ihren Kunden zum P900-Launch vier TV- und einen Radiosender. Mit der Navigationstaste des SGH-P900 kann man zwischen ZDF, N24, MTV, einem Entertainment-Kanal und dem Radio-Sender BigFM wechseln. MTV und Entertainment-Channel werden mit speziellen Inhalten bespielt: Bei MTV gibt's - oh Wunder - Musikvideos, auf dem Entertainment-Kanal vor allem Comedy aus dem Hause ProSiebenSat1.

Monatliches Fernseh-Abo

Zehn oder 15 Euro pro Monat kosten das Handy-Fernsehen extra, je nach Mobilfunk-Tarif.Die Rahmendaten erklären, warum nicht alle Mobilfunker auf den Zug aufspringen: Die Senderauswahl ist sehr übersichtlich, zudem vergingen beim Programmwechsel im Test bis zu zehn Sekunden - echte Zapper kommen also nicht auf ihre Kosten. "Technisch unterlegen", ruft die DVB-H-Fraktion, "Dienst und Gerät verfügbar" ruft Debitel. Berlin, Frankfurt, München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und Nürnberg sind derzeit mit DMB versorgt - mehr oder weniger gut. Im Stuttgarter Talkessel etwa war in geschlossenen Räumen der Empfang häufig zu schwach, im flachen Berlin klappte die Inhouse-Versorgung deutlich besser.

Samsung SGH-P900

