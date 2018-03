Samsung SGH-U600

Samsung legt ein echtes Designerstück vor, welches auch in unserem Test überzeugen konnte.

© Archiv Berührungsempfindlich: Die vier Sensortasten auf der Front lassen sich einfach und sicher bedienen.

Ausgesprochen schick präsentiert sich das SGH-U600: Der 419 Euro teure Slider kommt in einem edlen Blauton daher und zieht mit seinem eleganten und an der dicksten Stelle 13 Millimeter flachen Gehäuse die Blicke auf sich. Wie bei Samsung-Handys üblich, ist auch die Verarbeitungsqualität top, selbst wenn der Slider hier etwas Spiel hat. Dafür bietet das Samsung eine nicht nur perfekt ausgeleuchtete Tastatur mit sauber definierten Druckpunkten, sondern als Highlight vier berührungsempfindliche Sensortasten auf der Gerätefront, die sich sehr komfortabel bedienen lassen. So ist das schnelle Zappen durch die Ebenen kein Problem, zumal sich das U600 dank der durchdachten Menülogik fast kinderleicht bedienen lässt, woran auch das helle und kontraststarke Display seinen Anteil hat.

Kamera mit Visitenkarten-Modus

In puncto Ausstattung kann das Quadband-Modell mit dem Datenturbo EDGE fürs GSM-Netz punkten. Auch der Kurzstreckenfunk Bluetooth samt Stereo-Audio-Profil für den kabellosen Musikgenuss per Bluetooth-Headset steht parat. Zahlreiche Goodies wie verschiedene Rechner, umfangreiche Kalenderfunktionen, ein E-Mail-Client und ein HTML-Browser sind ebenfalls an Bord.

© Archiv Ganz nach Gusto: Das Hauptmenü mit seinen zwölf Einträgen bietet neben der gewohnten Raster- auch eine Listenansicht.

Arbeitswütige freuen sich über das Programm "Picsel Viewer", mit dem man unterwegs Office-Dokumente studieren kann. Der knapp 1000 Einträge fassende Adressspeicher ist ebenfalls businesstauglich - und lässt sich sogar per Kamera befüllen. Das 3,2-Megapixel-Modell verfügt nämlich über einen Visitenkartenmodus, der die fotografierten Daten direkt ins Adressbuch kopiert. Das sollte Schule machen! Zu guter Letzt sorgen Spiele, der MP3-Player und ein UKW-Radio für Unterhaltung.

Ein gemischtes Bild hinterließ das Samsung im Labor: So geht die Gesprächszeit von bis zu fünf Stunden im E-Netz absolut in Ordnung, die Standby-Zeit mit maximal zehn Tagen und die schwache Performance beim Betrieb mit eingeschaltetem Display lösen jedoch keine Jubelstürme aus. Auch die Sende- und Empfangsqualität ist nur durchschnittlich. Dafür überzeugt die klar verständliche Akustik beim Telefonieren.

Samsung SGH-U600

Hersteller Samsung Preis 349.00 € Wertung 379.0 Punkte Testverfahren 0.9

