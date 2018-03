Samsung SGH-U700 Datenblatt

Das U700 zeigt, dass Samsung in Sachen Verarbeitung den Ton angibt: Sanft und ohne Spiel gleitet der Schlitten und findet dank Federmechanismus sicher die gewünschte Position. Die Naviga-tionstaste ist wie beim iPod drehbar, lässt sich aber auch als Fünf-Wege-Drücker nutzen. Softkeys und Telefontasten arbeiten mit Sensortechnik, die wirklich ausgereift ist: Die Tastenflächen sind groß und reagieren zuverlässig. Wählt man eine Nummer, werden sie gesperrt, um eine versehentliche Bedienung während des Telefonats mit der Wange zu verhindern. Kurzum: Die Bedienung des edlen Sliders ist ein Vergnügen, selbst die weiß beleuchtete Beschriftung auf der silbernen Tastatur ist in hellem Licht passabel lesbar.

Keine Kleinigkeiten: Profile und SMS-Speicher

Im Menü lassen sich erstaunliche Entdeckungen machen. Ein Druck auf die Rautetaste schaltet weiterhin die Klingeltöne stumm, doch gibt's darüber hinaus Möglichkeiten, die wir bislang nur von der Konkurrenz kennen: Für sechs Umgebungsprofile inklusive Flugzeugmodus lassen sich Einstellungen zur Signalisierung von Anrufen oder Nachrichten hinterlegen. Auch merkt sich das U700 als erstes Samsung in dieser Klasse Postadressen, die bei der Synchronisation zuverlässig übertragen wurden; der SMS-Speicher wurde von 200 auf 500 erhöht. Und: Der zentrale Bestätigungsknopf führt endlich ins Menü und startet nicht, wie bei vielen Samsung-Modellen beklagt, den Browser. Ein paar Schwächen bleiben aber - so erlaubt auch das U700 bei der Terminbenennung nur 15 Zeichen und schneidet längere Outlook-Einträge beim PC-Abgleich ab.Zu den Highlights gehört die schnelle Internet-Anbindung per HSDPA mit maximal 3,6 MBit/s, die den Einsatz als mobiles Modem am Notebook nahelegt; das nötige Zubehör wie Datenkabel und Software liegt bei. Ebenfalls top ist die 3,2-Megapixel-Kamera mit Autofokus, die Bilder in sehr guter Qualität liefert, wie wir sie vom U600 kennen. Die Auslöseverzögerung ist für Schnappschüsse aber auch hier etwas zu träge. Beim Musicplayer fehlt die Möglichkeit, andere Kopfhörer anzuschließen. Den beiliegenden mangelt's etwas an Brillanz, der Klang ist alles in allem aber gut. Was fehlt: ein UKW-Radio und Sprachwahl. Unterm Strich ist das U700 aber abgesehen von den Smartphones mit Symbian oder Windows Mobile das am besten ausgestattete Mobiltelefon der Koreaner.

Guter Klang, mäßige Ausdauer

Die Akustik beim Telefonieren ist gut: Kein Rauschen stört die Unterhaltung, der helle Klang sorgt für gute Verständlichkeit und ist für laute Umgebungen kräftig genug. Beim Gesprächspartner klingt das U700 noch etwas natürlicher. Der Empfang erwies sich im D-Netz als gut, fiel im E-Netz etwas ab und schwächelte im UMTS-Netz. Ein ähnliches Bild bei der Ausdauer: Im Standby-Betrieb braucht das U700 im UMTS-Netz extrem wenig Saft, geht's aber darum, einen Anruf zu halten, ist bereits nach zwei Stunden Schluss; im GSM-Netz sind vier bis fünf Stunden drin. Hier empfiehlt sich ein bewusster Umgang mit den verwendeten Netzen, UMTS lässt sich auf Wunsch abschalten. Wer die Schwächen des U700 damit ausgleicht, erhält eine beindruckende Ausstattung in einem erstaunlich schlanken und edel verarbeiteten Gehäuse.

