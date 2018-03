Testbericht

Samsung SGH-U800 Soul

von Redaktion connect , Josefine Milosevic

Sie sind zwar nicht Michael Ballack und kicken nicht für teures Geld in England, doch mit einem Soul-Handy können auch Sie Eindruck schinden wie der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Samsung-Werbespot. Denn die Koreaner haben in puncto Design den Bogen raus, was sie vor allem bei der hochwertigen Ultra-Edition-Linie stets aufs Neue beweisen. Jüngstes Beispiel: Das SGH-U800 Soul, das sich optisch am U900 Soul orientiert.