Samsung SGH-X820

Pro sehr schlankes Handy Contra Sende- und Empfangsmessungen Fazit Connect-Urteil: 358 von 500 Punkten, befriedigend 0,0%

Laut Samsung ist es das weltweit schlankste Handy überhaupt. Auch beim Gewicht setzt das SGH-X820 Maßstäbe: Gerade mal 64 Gramm bringt das Magermodell auf die Waage. Für Anzugträger ist es damit der ideale Begleiter, passt es doch locker in jede Hemd- oder Sakkotasche, ohne aufzutragen. In die Gesäßtasche sollte man den Flachmann aber besser nicht schieben - denn setzt man sich versehentlich drauf, droht Bruchgefahr.

Edles Gehäuse

© Archiv Schick in Schale: Samsungs SGH-X820

An der Verarbeitung gibt es aber ansonsten nichts zu mäkeln. Das Gehäuse ist griffig, die Tasten reagieren mit deutlichem Druckpunkt und seine bekannte Display-Stärke spielt Samsung auch bei seinem dünnsten Modell aus: Der mit 220 x 176 Pixeln auflösende 1,9-Zoll-TFT-Screen stellt Bilder, Schriften und Menüinhalte gestochen scharf dar. Erfreulich ist, dass die Koreaner ihrem schlanken Neuling in puncto Funktionen keine drastische Abmagerungskur verpasst haben. Neben einem Triband-Funkteil bietet das X820 GPRS, Bluetooth und sogar eine 1,9-Megapixel-Kamera, die Schnappschüsse in bemerkenswerter Qualität liefert.

Für Multimedia-Fans hat Samsung zudem neben MMS auch einen MP3- und Videoplayer implementiert. Mit den 80 MB Speicher, die sich nicht erweitern lassen, kommt man allerdings nicht weit. Auch verzichten die Koreaner auf UMTS und packten stattdessen EDGE unter die flache Haube: Der Netzstandard, der hierzulande bislang nur von T-Mobile unterstützt wird, ist zwar nicht so schnell wie UMTS, mit bis zu 220 KBit/s aber deutlich fixer als GPRS. In Sachen Business weist das X820 einen Organizer, einen E-Mail-Client sowie einen Viewer auf, mit dem man Office- und PDF-Dokumente betrachten kann. Ein Datenkabel liegt allerdings nicht bei.

Einfache Menü-Navigation

© Peter Fenyvesi Spart Zeit: Im Schnellzugriff kann man seine wichtigsten Features stets griffbereit ablegen.

Die rutschfeste Tastatur erlaubt den sicheren Zugriff auf das klar strukturierte Menü, auch der Fünf-Wege-Steuerungs-Key reagiert genau und bringt einen flink zur gewünschten Funktion. Im Labor machte die dünne Handy-Schnitte allerdings keine gute Figur: Mit einer Gesprächszeit von rund viereinhalb Stunden im E- und gerade mal 3:40 Stunden im D-Netz ist die Flunder sehr schwach auf der Brust.

Richtig baden ging das Leichtgewicht aber bei den Sende- und Empfangsmessungen: Von 50 Punkten erreichte das SGH-X820 gerade mal elf - da kann auch die tolle Akustik wenig Trost spenden. Die gute Nachricht: Samsung hat das Dilemma erkannt und will baldmöglichst nachbessern.

Samsung SGH-X820

Hersteller Samsung Preis 299.00 € Wertung 358.0 Punkte Testverfahren 0.9

