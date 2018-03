Samsung SGH-Z140V Datenblatt

Nicht nur mit dem günstigen Preis liefert das SGH-Z140V gute Argumente für den Umstieg auf UMTS, auch die Verarbeitung ist hervorragend - das Samsung kommt in seinem mattschwarzen, abgerundeten und kompakten Gehäuse sehr edel daher. Ob drehbare Kamera oder Klapp-Mechanismus: Das Handy macht rundum einen stabilen Eindruck. Zudem glänzen alle Bedienelemente mit klar definiertem Druckpunkt. Nur das Display sollte einen Tick größer sein.

Reduzierte Ausstattung

Ins Sachen Funktionsumfang gibt sich das Z140V etwas bescheiden. So fehlt eine Möglichkeit, die gut 50 Megabyte an integriertem Speicher zu erweitern. Der Musicplayer mit seinem serienmäßigen Stereo-Headset ist also nur eingeschränkt nutzbar. Und beim Thema Bilder haben wir uns längst an Besseres gewöhnt: Die drehbare Kamera, die auch bei Videotelefonaten zum Einsatz kommt, liefert Fotos nur bis zu zur VGAAuflösung von 640 x 480 Pixel (0,3 Megapixel). Immerhin zeigt sich das Samsung dank Bluetooth, Infrarot und beiliegendem Datenkabel beim Datentausch flexibel. Die Nutzung des Handys als flottes UMTS-Modem war dank USB-Strippe und mitgelieferter Software mit wenigen Klicks möglich. Auch der Austausch von Kontaktdaten mit Microsoft Outlook funktionierte im Test einwandfrei.

Teilweise unglückliche Menütexte

Generell stellt das SGH-Z140V den Nutzer selten vor Probleme und zeigt nur wenige, verzeihliche Schwächen. So finden sich die Aufnahmen des Diktiergeräts unter "Töne". Und oft passen die Menübezeichnungen nicht vollständig auf die Anzeige. Praktisch: Die Navigationstaste lässt sich mit vier beliebigen Funktionen belegen. Zudem bietet das Z140V die Möglichkeit, Anrufe mit einer seitlichen Taste auch bei geschlossener Klappe abzulehnen oder stumm zu schalten. Im Labor macht das Samsung eine gute Figur. Insbesondere bei der Sprachqualität konnte es überzeugen, die Sende- und Empfangsleistungen sind für ein UMTS-Gerät zufrieden stellend. Bei der Ausdauer dagegen erhielt der Koreaner nur 66 von 100 Punkten. Das ist ausbaufähig.

