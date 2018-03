Samsung SGH-Z400 Datenblatt

© Archiv Samsung SGH-Z400

Pro ordentliche Verarbeitung

ordentliche Verarbeitung liegt perfekt in der Hand

liegt perfekt in der Hand geringes Gewicht

geringes Gewicht Brillanz und Schärfe des Displays

Brillanz und Schärfe des Displays erweiterbarer Speicher

erweiterbarer Speicher gute Ausstattung Contra kein Bluetooth-Profil Access für Auto Fazit Connect-Urteil: 366.0 Punkte von 500 Punkten 0,0%

© Rainer Heidrich Glänzend: Das Display des Z400 überzeugt mit Brillanz und Schärfe.

In hellem Silber geht das Business-Modell SGH-Z400 an den Start. Das Schiebe-Handy ist alles in allem ordentlich verarbeitet, auch wenn leichte Knarzgeräusche bei Druck auf das Kunststoffgehäuse zu vernehmen sind und der Slider-Mechanismus etwas Spiel offenbart. Wie bei Samsung üblich, erleichtert eine kleine Erhebung unterhalb des Displays das Aufschieben des sehr kompakt geratenen UMTS-Geräts, das perfekt ausbalanciert in der Hand liegt. Einen großen Anteil am guten Handling-Eindruck hat auch das für ein UMTS-Handy recht geringe Gewicht von gerade mal 101 Gramm.

Bildschirm der Spitzenklasse

© Rainer Heidrich Unter der Fototaste sitzt der Button für das Quick-Menü.

Der absolute Eyecatcher des Z400 ist ohne Zweifel das zwei Zoll große Display. Hier ist es aber weniger die Auflösung von 240 x 320 Pixeln oder die Zahl von 262144 Farben, die für Begeisterung sorgt; das können andere auch. Es sind vielmehr die Brillanz und Schärfe, mit der das Samsung Bilder, Dokumente und Internetseiten in Szene setzt. Auch die hübsch gestalteten und animierten Icons des Hauptmenüs kommen perfekt zur Geltung. Dank eindeutiger Bezeichnungen der Menüpunkte lässt Samsung den User zudem nie im Unklaren darüber, was sich hinter den einzelnen Punkten verbirgt. So steuert der Nutzer zielsicher und vor allem flott durch die einzelnen Menüs.

Gute Funkverbindungen

Positiv sticht auch der bequem von außen zugängliche Wechselspeicher-Slot für MicroSD-Karten ins Auge, die bei Bedarf den knapp 30 MB fassenden Gerätespeicher ergänzen. Zudem beherrscht der Slider neben UMTS den Datenbeschleuniger EDGE, was Kunden in entsprechen ausgestatteten GSM-Netzen eine schnelle Datenverbindung beschert. Im Nahbereich klappt der Datentausch mit dem Kurzstreckenfunk Bluetooth, mit dem sich Headsets drahtlos koppeln lassen; das im Auto sehr komfortable Bluetooth-Profil SIM Access beherrscht das Z400 allerdings nicht.

Samsung SGH-Z400

Hersteller Samsung Preis 399.00 € Wertung 366.0 Punkte Testverfahren 0.9

