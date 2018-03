Samsung SGH-Z500 Datenblatt

Jetzt kaufen Pro überzeugende Gehäusequalität

überzeugende Gehäusequalität ausreichend große Tasten

ausreichend große Tasten 1 Megapixel-Fotokamera

1 Megapixel-Fotokamera eigene MP3s als Klingeltöne nutzbar

eigene MP3s als Klingeltöne nutzbar Situationsprofile und üppiger Speicher Contra kein Multitasking möglich

kein Multitasking möglich schwacher UMTS-Empfang Fazit Connect-Urteil: 365 von 500 Punkten, befriedigend 0,0%

Vorbei die Zeiten, in denen UMTS-Handy kaum in die Hosentasche passten. Das bei Vodafone erhältliche SGH-Z500 unterscheidet sich in den Ausmaßen nicht von einem GSM-Telefon. Und mit 103 Gramm Gewicht liegt es angenehm leicht in der Hand.

Sehr gute Verarbeitung

Die Gehäusequalität überzeugt auf ganzer Linie. Weiterer Pluspunkt: Die Tasten sind ausreichend groß und bieten einen klaren Druckpunkt. Die äußerlichen Werte stimmen also, aber auch die Inneren sind eines UMTS-Handys würdig: Videos spielt das SGH-Z500 ebenso ab wie Musik in den Formaten MP3 und AAC. Multitasking beherrscht das smarte Klapp-Gerät jedoch nicht: Hat man den MP3-Player laufen, kann man unterdessen keine andere Funktion des Handys nutzen.

Megapixel-Kamera

Die Kamera des Triband-Handys schießt Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1 Megapixel und beherrscht Extras wie eine Serienbild-Funktion. Von unterwegs aus kann man Fotos leider nur per MMS versenden, nicht per E-Mail. Da dürfte der Netzbetreiber die Finger im Spiel gehabt haben. Immerhin lassen sich im Gegensatz zu anderen Vodafone-live-Geräten eigene MP3s als Klingeltöne nutzen. Das Z500 hat aber nicht nur Entertainer-Qualitäten. Business-User freuen sich über Situationsprofile und den üppigen Speicher für 1000 Kontakte. Auch kann man ohne größere Probleme durchs Menü navigieren. Kleinere Auffälligkeiten gab es trotzdem zu verzeichnen: So ist der Speicher des Z500 durch MicroSD-Karten erweiterbar, im Menü ist aber von einer MMC-Karte die Rede.

Schwacher UMTS-Empfang

Eine höhere Gesamtpunktzahl verschenkte das Samsung im Labor: Das SGH-Z500 hielt im UMTS-Netz nur fünf Tage Standby und zwei Stunden Gespräch durch. Auch war der Empfang im UMTS-Netz schwach.

Samsung SGH-Z500

Hersteller Samsung Preis 459.00 € Wertung 365.0 Punkte Testverfahren 0.9

