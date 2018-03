Samsung SGH-ZV10 Datenblatt

© Archiv Samsung SGH-ZV10

Pro gute Ausdauerwerte

gute Ausdauerwerte gute Ausstattung

gute Ausstattung Sende- und Empfangsleistung top Contra zu kurze Gesprächszeit im UMTS-Netz

zu kurze Gesprächszeit im UMTS-Netz Kartenslot zur Speichererweiterung fehlt

Kartenslot zur Speichererweiterung fehlt nur 0,3 Megapixel-Fotokamera Fazit Connect-Urteil: 374 von 500 Punkten, befriedigend 0,0%

© Archiv Das ZV10 überzeugt mit guter Technik.

Gut, dass wir nachgemessen haben: Das SGH-ZV10 beweist einmal mehr, dass nicht nur die papiernen Werte eines Handys über Sieg oder Niederlage entscheiden. Zwar ist die Gesprächszeit im UMTS-Netz mit nur zwei Stunden 15 Minuten schlicht zu kurz, doch dafür bietet das Samsung in D-Netzen gute Ausdauerwerte: Zwölf Tage Standby und knapp 5,5 Stunden Dauergespräch können sich sehen lassen. Die Ironie des Schicksals auch hier: In E-Netzen sind diese Ausdauerwerte noch eine ganze Ecke besser. Bei permanent eingeschaltetem Display geht dem Akku allerdings bereits nach drei Stunden und etwa 40 Minuten die Puste aus - unabhängig vom Netz.

Bauhähnlich mit SGH-ZV30

An Ausstattung bringen das ZV10 nahezu dieselben Goodies mit wie der große Bruder ZV30. Der wichtigste und für manche entscheidene Unterschied: Beim SGH-ZV10 fehlt der Kartenslot zur Speichererweiterung. Damit eignet es sich kaum als mobile Jukebox, obwohl es mit Media- und MP3-Player sowie mitgeliefertem Stereo-Headset durchaus für diesen Job geeignet wäre. Alles andere als up to date ist die Kamera: Sie erfüllt mit 0,3 Megapixeln nur bescheidene Ansprüche in Sachen Bildqualität. Wer ohnehin lieber den iPod anwirft als seinen Handyakku zu schlauchen und sein Telefon auch nicht als Digicam missbrauchen will, kann mit dem SGH-ZV10 nichts falsch machen. Denn Videotelefonie, einen guten Organizer, SMS, MMS, E-Mail sowie Infrarot und Bluetooth bringt das kleine Schwarze ebenfalls mit.

Sende- und Empfangsleistung top

Bei der Sende- und Empfangsqualität läuft es zu Hochform auf: Zwar kann das ZV10 beispielsweise dem Sony Ericsson W900i nicht das Wasser reichen, aber in GSM-Netzen genügt das Gebotene locker. Auch zu UMTS-Basisstationen hält das ZV10 zuverlässig Kontakt.

Samsung SGH-ZV10

Hersteller Samsung Preis 319.00 € Wertung 374.0 Punkte Testverfahren 0.9

