Samsung X11-Pro Brian

Typisch für Samsung: Das X11-Pro Brian, das mit 2000 Euro das teuerste Notebook im Testfeld ist, geht mit zwei Akkus in den Vergleich. Damit lässt es sich bei Bedarf bis zu sechseinhalb Stunden arbeiten - länger als mit jedem anderen Rechner aus diesem Testfeld. Für mehr als vier Stunden Rechenzeit ist dabei der größere der beiden Energiespender gut, knapp über zwei steuert der kleinere bei. So kann man die Laufzeit des Laptops auf die Länge der Reise abstimmen.

Silberne Versuchung

Was die Sicherheit angeht, müssen Besitzer des Samsung X11-Pro etwas besser auf ihren Rechner aufpassen als Nutzer der anderen Note-books im Testfeld. Das liegt nicht allein daran, dass der in auffälliges Silber gekleidete, gut verarbeitete Rechner Langfinger wahrscheinlich besonders in seinen Bann zieht. Die Gefahr liegt eher darin, dass weder Fingerprint-Sensor noch TPM-Modul die Inhalte der Samsung-Festplatte schützen.

Die Harddisk des X11-Pro Brian ist mit 138 Gigabyte freiem Speicher riesengroß. Auch beim Arbeitsspeicher lässt das mit dem stärksten Prozessor im Testfeld ausgestattete Notebook die Herzen kre-ativer Menschen höher schlagen - es ist neben dem Asus der einzige Kandidat, der für Videoschnitt und professionelle Bildbearbeitung geeignet ist. Dazu trägt auch das mit 1280 x 800 Pixeln hochaufgelöste und kontrast- sowie farbstarke Display bei. Das erkauft sich einen Teil seiner Vorzüge allerdings mit einer spiegelnden Beschichtung, was nicht jedermanns Sache ist.

Beste Leistung im Test

Im Handling gibt sich das Samsung sehr angenehm. Zwar ist es mit dem großen Akku bestückt nicht das kleinste und leichteste 14-Zoll-No-te-book, doch die Unterschiede zum Rest der Klasse sind minimal. Nichts aus-zusetzen gibt es am Trackpad mit integrierter Scroll-Funktion zur Mauszeiger-Steuer-ung, auch die Tastatur ist exzellent. In Sachen Leistung markiert das Samsung den Spitzenplatz, was angesichts der Ausstattung nicht überrascht. Das gilt auch für die 3-D-Power, dank der das Samsung als einziger Kandidat ernsthaft zu einem Spielchen einlädt.

Samsung X11-Pro Brian

Hersteller Samsung Preis 2000.00 € Wertung 321.0 Punkte Testverfahren 1.0

