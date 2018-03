Vom Gewicht her liegen Notebooks im 13,3-Zoll-Format im Schnitt um 200 bis 400 Gramm höher als die kleinen 10-Zoll-Netbooks, doch dafür bringen sie gleich eine ganze Reihe an Vorteilen mit. Wie auch beim Samsung X360 U9300. Wir haben den Test

Samsung X360 U9300 Datenblatt

© Archiv Testbericht Samsung X360 U9300

Pro Ausdauer

Ausdauer HDMI-Ausgang Contra Fazit Connect-Urteil: 401 von 500 Punkte, gut

Testbericht: Das Samsung X360 U9300 zeigt mit 1.390 Gramm Gewicht jedoch die Grenzen des technisch Möglichen auf. Zu anderen Rekorden des rund 1800 Euro teuren X360 später mehr. Als Grafiklösung enthält es die stromsparende und deshalb nicht ganz so leistungsstarke Chipsatzgrafik GMA X4500 von Intel.

Mit dem Zusatz U9300 dokumentiert es sogar im Namen, einen auf niedrigen Verbrauch optimierten Prozessor zu besitzen - zur halben Taktfrequenz kommt etwa auch die halbe Leistung. Das hört sich viel schlimmer an, als es in Wirklichkeit ist. So braucht es bei Word, Excel, Powerpoint und Internet-Browser schon sehr spezielle Aufgabenstellungen, um den Geschwindigkeitsunterschied deutlich zu machen.

Beim Bearbeiten hochauflösender Bilder oder beim Konvertieren eines Videos von einem Format in ein anderes wird der Leistungsunterschied dann schon deutlicher spürbar. Doch hier kommt man leicht in Bereiche, die selbst den Nutzer eines leistungsfähigen Desktop-Rechners zur Kaffeepause treiben. Und die Stärken eines Intel-Prozessors mit "U" im Namen stehensowieso auf einem anderen Blatt, wie die Ausdauermessungen später zeigen

© Fotos: Peter Fenyvesi Monitor oder TV kann man analog via VGA oder digital über HDMI anschließen

Laufwerke und Displays

Auch bei der Ausstattung geht das Samsung X360 einen eigenen, vergleichsweise extremen Weg: Es verzichtet auf ein eingebautes optisches Laufwerk. Doch in Zeiten, in denen Daten meist drahtlos aufs Gerät finden, und in denen ansonsten oft der USB-Stick das Transportmediaum der Wahl ist, bleibt das in vielen Fällen verschmerzbar.

Nur für Anwender, die ihr Notebook auch gerne zur DVD-Wiedergabe benutzen, kommt das Samsung wohl kaum in die engere Wahl. Einen HDMI-Ausgang zur digitalen Ansteuerung von Displays oder von Fernsehern besitzt das X360 hingegen schon. An Festplattenkapazität stehen 100 Gigabyte zur Verfügung, die Auflösung des Displays beträgt 1280 x 800 Pixel.

© Archiv Bis zu acht Stunden Betriebszeit ermöglicht der Akku mit 67 Wattstunden

An USB-Anschlüssen weist das Notebook drei auf, eine Firewire-Buchse fehlt. Den Erweiterungsstandard ExpressCard unterstützt es in der schmalen Variante, die besonders bei UMTS-Datenübertragungskarten mittlerweile etabliert ist. Daneben unterstützt es WLAN bis zur Draft-N-Variante und Bluetooth.

Handhabung und Ausdauer

Das X360 macht auch in der Handhabung eine gute Figur - klein und leicht. Tastatur und Trackpad liegen auf Niveau; ängstliche Gemüter gewinnt Samsung durch die hygienisch vorteilhafte Silberbeschichtung der Tastatur für sich gewinnen möchte. Was Lautstärke und Einsatzhäufigkeit des Lüfters angeht, so ist das Gerät nicht völlig geräuschlos, ein echter Unruhestifter ist es aber auch nicht.

Bei der Ausdauer schlägt die große Stunde des Samsung X360. Oder besser, es schlagen dereracht - denn so lange hält das leichte Notebook unter normalem Arbeitseinsatz bei praxisgerechter Display-Helligkeit von 100 Candela pro Quadratmeter durch. Das ist ein hervorragender Wert, für ein 13,3-Zoll-Gerät mit unter 1,4 Kilo Gewicht ist diese Leistung spektakulär.

Samsung X360 U9300

Hersteller Samsung Preis 1599.00 € Wertung 401.0 Punkte Testverfahren 1.0

