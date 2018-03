Samsung X60 T-2300 Chane Datenblatt

Einmal in die Hand nehmen reicht, um zu wissen, dass das Samsung X60-T2300 Chane ein angenehmer Reisebegleiter ist. Mit 2,5 Kilogramm belastet er das Gepäck nicht ungebührlich - und 33 Millimeter Bauhöhe finden auch in der schmalsten Tasche Platz. Dabei macht das Chane äußerlich einen tollen Eindruck, auch die Bedienung gibt keinen Anlass zur Kritik. Doch allein als schmückendes Beiwerk ist das Samsung viel zu schade, schließlich kann es mit seinen 4:16 Stunden Ausdauer auf der Zugfahrt von Köln nach Berlin durcharbeiten. Wer lieber DVDs schaut statt zu schuften, wird am Ende noch Zeit für eine Kaffeepause haben - dank deutlich über drei Stunden Ausdauer im Multimedia-Betrieb wird das X60 selbst Filmen mit Überlänge gerecht.

Bildschirm im Kinoformat

Ob Arbeit oder Filmvergnügen: Mit seinem Widescreen-Display im 15,4-Zoll-Format und 1280 x 800 Pixeln Auflösung bietet das Samsung einen ordentlichen Sichtbereich. Dabei ist der Kontrast der etwas spiegelnden Anzeige ausgezeichnet, wenngleich die maximale Helligkeit für ungünstige Bedingungen noch einen Tick höher hätte ausfallen können. Von der System-Leistung her gehört das X60 zu den sehr guten Rechnern; sowohl im mobilen als auch im stationären Betrieb kann es üppige Leistungsreserven mobilisieren. Nur engagierte Gamer sollten ihre Hände vom X60 Chane lassen - die eingebaute Intel-GMA-950-Grafik ist eher etwas für Gelegenheitsspieler mit nicht zu hohen Ansprüchen an aufwändig ausgestaltete 3-D-Szenerien. Bei der Ausstattung vermisst man nichts Wesentliches, ganz im Gegenteil: Mit Bluetooth, Dockingstation-Interface und optischem S/PDIF-Ausgang zum Anschluss an die heimische AV-Anlage wird sogar einiges an Luxus geboten. So zeigt das Samsung beste Allround-Eigenschaften zu einem mehr als angemessenen Preis.

Samsung X60 T-2300 Chane

Hersteller Samsung Preis 1799.00 € Wertung 288.0 Punkte Testverfahren 1.0

