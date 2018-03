Das Übersetzer-Tool sayHi ist für iOS verfügbar. Was leistet die kostenpflichtige App? Wir machen den Test.

Die aufwendige Gestaltung und ca. 100 Sprachen sind eine Hausnummer. SayHi ist ausschließlich für iOS verfügbar und kostet im App Store 1,79 Euro.

Zunächst zum Design: Vier Icons am oberen Bildschirmrand führen elegant und übersichtlich durch die App. Am unteren Bildschirmrand können Spracheingabe sowie Tastatureingaben gestartet werden. Übersetzungsverläufe sind an der bereits bekannten iPhone SMS-Darstellung angelehnt. Leider waren die Übersetzungen im Test nicht immer zufriedenstellend. Einfachere Sätze konnte die App allerdings einwandfrei übersetzen.

Die Sprachein- bzw. ausgabe machte im Test einen sehr guten Eindruck. Was leider schmerzlich fehlt, ist ein Wörterbuch. Bei Eingabe einzelner Wörter gibt die App immer nur eine inhaltliche Übersetzung aus. Das ist wirklich schlecht, denn wer beispielsweise "das Schloss" (im Zusammenhang mit einer Tür) übersetzt haben will, bekommt immer "Castle" (im Zusammenhang mit Gebäude) als Antwort

Für Unverständnis sorgt außerdem das Bezahlmodell. Nachdem 1,79 Euro für die ersten drei Monaten bezahlt wurden, kostet ein 3-Monatsabo 2,69 Euro und ein 6-Monatsabo 4,49 Euro. SayHi ist keine schlechte App, der hohe Preis sowie der Verzicht auf essenzielle Funktionen hinterlassen allerdings nur einen dürftigen Eindruck.

