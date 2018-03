Scanner Pro by Readdle ist eine Scanner-App fürs iPhone, die sich im Test einfach bedienen ließ und zuverlässig arbeitete.

© Hersteller Scanner Pro By Readdle

Zum Testzeitpunkt gab es "Scanner Pro" für 2,69 Euro, das Angebot soll aber nicht von Dauer sein. Doch die App ist auch den vollen Preis von 5,99 Euro wert. Schon im Sucherbild werden Seitenränder zuverlässig erkannt, und die App korrigiert auch gleich die Perspektive, falls man eine Seite leicht schräg ablichtet.

Nach dem Scannen erfolgt eine automatische Farb- und Kontrastkorrektur, die nur in wenigen Fällen einer Nachbearbeitung bedurfte.

Dokumente lassen sich schwarz-weiß, farbig oder in Graustufen speichern. An ein Dokumentkann man beliebig viele weitere Seiten anhängen. Alle Dokumente werden in der App gespeichert und als Vorschau-Kacheln gezeigt.

Ordner legt man iPhone-typisch an: Ein Dokument mit dem Finger auf ein anderes ziehen, schon bilden beide zusammen einen Ordner. Die Scan-PDFs sind nicht ultrahochauflösend, aber sehr gut leserlich.

