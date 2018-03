Ihr Geist ist willig, aber der Geldbeutel schwach? Dann sollte Ihre Freisprecheinrichtung möglichst billig sein. Ein echter Überflieger in Relation zum Preis ist das Bluetooth-Seefreekit von Seecode. Für 69 Euro ist es ein regelrechter Geheimtipp unter den blisterverpackten Billig-Freisprechern.

Pro sauberer Klang

sauberer Klang Zigarettenanzünderstecker drehbar Contra zu aktive Stummschaltung Fazit Sieht zwar nicht schick aus, aber dafür kann das Seefreekit dank seines externen Mikros auch deutlich teureren Modellen in Sachen Klangqualität und Sprachverständlichkeit im Festnetz Paroli bieten. 67,4%

Seine Ausstattung ist zwar wie bei Plug-&-Play-Kits üblich sehr mager, dafür geht die Bedienung voll in Ordnung und der saubere Klang erlaubt auch längere Gespräche ohne Ohrenbluten. Ungewöhnlich für einen Plug-&-Play-Freisprecher: Das Seefreekit hat ein externes Mikro, das an die Sonnenblende geklemmt wird und via Kabel mit dem Kit im Zigarettenanzünder Kontakt aufnimmt.

Das sieht zwar nicht schick aus, aber dafür kann das Seefreekit dank seines externen Mikros auch deutlich teureren Modellen in Sachen Klangqualität und Sprachverständlichkeit im Festnetz Paroli bieten - nur die übermotivierte, zu aktive Stummschaltung irritiert. Ebenfalls praktisch: Der Zigarettenanzünderstecker kann um 90 Grad gedreht werden, so dass es egal ist, ob die Buchse im Auto senkrecht oder waagerecht angebracht ist.

Seecode SEEFreeKIT

Hersteller Seecode Preis 69.00 ? Wertung 337.0 Punkte Testverfahren 1.0

