Seecode Vossor Business im Test Datenblatt Wertung

© Hersteller seecode vossor business

Jetzt kaufen Pro mehr als ordentliche Veararbeitung

mehr als ordentliche Veararbeitung Klang sehr angenehm Contra nicht für jedes Auto geeignet 77,8%

Anzeige

Wohin mit der Freisprechanlage? Wem beim Gedanken an eine Box an der Sonnenblende oder auf dem Armaturenbrett die Haare zu Berge stehen, der sollte sich die 149 Euro teure Vossor Business von Seecode anschauen. Der Innenspiegel mit integrierter Freisprechanlagelässt sich einfach auf die meisten, nicht zu großen Serienspiegel aufsetzen und hält dort fest und sicher - je nach Fahrzeug könnte der Spiegel aber mit der Sonnenblende in Kontakt kommen. Die Verarbeitung ist mehr als ordentlich, auch der Spiegel selbst steht den Originalen in nichts nach.

Über das im Spiegel integrierte Display steuert man die Anlage und kann das Telefonbuchdes angeschlossenen Handys durchsuchen, einige Sprachsteuerungsfunktionen bietet die Vossor ebenfalls. Auch klanglich kann der Spiegelmithalten: Im Fahrzeug tönt er zwar etwas verhalten und verwaschen, auf der Gegenseite aber sehr angenehm.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Seecode Seefreekit 67,4% Solider Klang zum kleinen Preis: Dieses Plug-&-Play-Kit ängstigt die Konkurrenz und bietet viel Freispruch für 69…

Testbericht Seecode Vision Gute Bedienbarkeit ist der Trumpf der Plug-&-Play-Freisprechanlage Seecode Vision. Dank großer Tasten lässt sie sich schnell und komfortabel… Testbericht Seecode Wheel V2 Bastelstunde mit Seecode: Das Wheel V2 für 139 Euro wird auf dem Lenkrad montiert. Überzeugt das innovative Freisprecherkonzept auch in der Praxis?

Testbericht Seecode Wheel V3 Warum nicht? Wer die Freisprechanlage immer im Blick und Griff haben will, der kann sie sich mit dem Seecode Wheel ins Lenkrad klemmen. Testbericht Seecode Wheel im Test 76,0% Eine ausgefallene Lösung: Die 149 Euro teure Seecode wird einfach ins Lenkrad geklemmt.