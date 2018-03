Seecode Wheel im Test Datenblatt Wertung

Eine Freisprechanlage im Lenkrad? Warum nicht. Die Seecode Wheel V3 Business fu?r 149 Euro kann mit einer Rändelschraube einfach am Lenkradkranz befestigt werden, dank umschaltbarem Display auch unten. Dort lässt sich die Anlage einfach bedienen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen - und wer einen Van oder Bus fährt, bei dem verdeckt das Kit bei der Montage ganz oben auch nicht die Instrumente.

Neben der nicht ganz problemlosen Handhabung kann die Ausstattung u?berzeugen: Die Sprachwahl des Handys lässt sich aufrufen, zudem nimmt die Anlage Kontakt zu zwei Mobiltelefonen gleichzeitig auf. Auch sagt die Wheel Anrufer mit Namen an und kopiert das Telefonbuch mit bis zu 2000 Namen in den internen Speicher. Klanglich fiel die Seecode Wheel in diesem Testfeld wegen einer zu agilen Stummschaltung und Störgeräuschen etwas ab.

