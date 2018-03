Das kleinere Modell des Sennheiser Momentum gibt es in einer Reihe modischer Farben. Wie der On-Ear-Kopfhörer klingt, verrät der Test.

© Sennheiser Sennheiser Momentum On Ear

Pro vollmundig

vollmundig Grundtonreich

Grundtonreich satter Bass

satter Bass bequemer Sitz Contra nach oben hin fehlt stellenweise etwas Auflösung

Wird der Momentum On-Ear aus seiner schwarzen, samtartigen und muschel-ähnlichen Transporttasche ausgepackt, fällt zunächst sein leichtes Gewicht auf. Deutlich kompakter als der ohrumschließende Bruder, führt er dessen elegante Designsprache fort, und setzt mit insgesamt sieben farbenfrohen Varianten eigene optische Akzente. Statt Leder kommt wolken-zartes Alcantara zum Einsatz, das auch die Tester-Ohren bei der ersten Kontaktaufnahme verwöhnte.

In Sachen Tragekomfort spielt der Momentum On-Ear den Trumpf seiner leichten Materialen und des schlichten Kontruktionsprinzips vollkommen aus - man vergisst recht schnell, überhaupt einen Kopfhörer zu tragen.

Steckbrief: Sennheiser Momentum On Ear

Preis: 200 Euro

200 Euro Vertrieb: Sennheiser (www.sennheiser.de)

Sennheiser (www.sennheiser.de) Garantiezeit: 2 Jahre

2 Jahre Gewicht: 155 Gramm

155 Gramm Zubehör: Kabel mit integrierter Fernbedienung und Mikro für iOS-Geräte, Kabel ohne Steuerfunktion, Transporttasche

Die smarte Konstruktion des ebenfalls mit Alcantara umfassten und weich gepolsterten Metall-Bügels nimmt in Personalunion die Hörmuscheln auf und gestattet eine extrem feingängige Verstellung: Der Bügel fasst die Ohrmuschel nicht mit grober Hand starr ein, sondern lässt eine vertikale wie horizontale Anpassung zu.

Zwei Kabel liegen dem Lieferumfang bei: eines für "Normalo"-Portis, und ein weiteres für iOS-Gerate, mit dem man den iPod-Player steuern, und dank integriertem Mikro eingehende Anrufe entgegennehmen kann.

Hörtest

Egal ob Porti mit oder ohne Apfel-Logo: Der Sennheiser tönte bei "Your Touch" von den Black Keys (Magic Potion) dank gutem Wirkungsgrad genauso agil und druckvoll wie über einen KH-Verstärker.

Das rythmische Miteinander von Gitarre und Schlagzeug brachte der Momentum On-Ear kraftvoll an die Ohren und machte keinen Hehl aus seiner Vorliebe, Musik druckvoll-kernig wiederzugeben. "The Tribe" vom Caspar Brotzmann Massaker (aus "The Tribe") präsentierte der Sennheiser differenziert, dabei frei von scharfen Spitzen und sehr locker.

© Sennheiser Sennheiser Momentum On-Ear

Messlabor

Der Frequenzverlauf bestätigt einen kraftvollen Oberbass und einen warmen Grundton. Sonst relativ ausgewogen, kleine Senke bei 5kHz. Erhöhter Klirr im Bassbereich. Impedanz liegt bei 22Ω. Wirkungsgradmittel 98dB.

