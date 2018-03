Shpock im Test

Die beste Flohmarkt-App im Test: Cooles Design, intelligente und überraschende Features - so macht der "Shop in your Pocket" richtig Spaß.

Systembasis & Handhabung: 43 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 33 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamturteil: 76 (gut)

Shpock ist ein hervorragendes Beispiel für den Generationenwechsel im Bereichder Kleinanzeigen-Apps: Ein Start-up aus dem Jahr 2012, das ganz bewusst eine junge Lifestyle-Zielgruppe anspricht und sich selbst als "Flohmarkt-App für schöne Dinge" versteht. So hat "Shop in your Pocket" (abgekürzt: Shpock) nach eigenen Angaben mittlerweile vier Millionen Nutzer gewonnen.

Dabei bietet Shpock eigentlich nichts anderes als herkömmliche Kleinanzeigen-Apps auch - aber eben doch vollkommen anders und neu gedacht. So findet man keine Immobilien- und Stellenangebote oder Dienstleistungen, aber neben "Mode und Accessoires" oder "Elektronik" auch so überraschende Bereiche wie "Weihnachtsideen für Sie", "Weihnachtsideen für Ihn" und verschiedene "Shpock Selections". Dies sind thematische Zusammenstellungen etwa zu "Hütten Gaudi / Spaß am Berg" oder "It's Vintage, Baby / Vintage is the new retro". So wird das Stöbern zum Erlebnisshopping auf einem cool gestylten virtuellen Flohmarkt. Die Spezialkategorie "Campus" spricht ganz gezielt Studierende an und ermuntert dazu, eine eigene Uni-Community innerhalb der App aufzubauen - Flohmarktgeraffel von Studenten für Studenten. Das wirkt einfach persönlicher, ebenso wie das Nutzerprofil mit Bild oder die Möglichkeit, anderen Usern zu folgen.

Dazu gibt es so intelligente Features wie einen Suchagenten, der neue Angebote automatisch aufs Smartphone liefert, sowie eine durchdachte und durchgängig einfache Bedienung. Hätte Shpock nicht auf eine Detailsuche verzichtet, sie hätten Ebay in diesem Test geknackt - Hut ab.

