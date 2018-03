Speziell für den mobilen Spaß mit MP3-Player und Co. gibt es von 10 bis 200 Euro eine bunte Palette an Kopfhörern. Zu den Top-Hörern zählt der Shure E3c.

Der E3c präsentiert sich im neutralen weiß-grau-schwarzen Design mit einer üppigen Auswahl an passenden Ohrstöpseln in allen Größen und Materialien. Von festem Plastik bis zu weichem Schaumstoff reicht die mitgelieferte Kollektion. Dazu passt ein kleines Stoff-Döschen, das Hörer und Zubehör platzsparend verstaut. Der E3c kämpft allerdings mit denselben Tücken wie jeder andere In-Ohr-Hörer auch: Sitzt er nicht richtig, fehlt es dem Klangbild an Bass oder Höhen, es zischt, es wummert und tönt flach. Passen die Ohrstöpsel hingegen gut, dann entfaltet sich ein sauberer und sehr dynamischer Klang mitten im eigenen Kopf. Bass, Mitten, Höhen, alles findet seinen angestammten Platz, irgendwie sehr direkt zwischen Augen und Nacken. Vortrefflich neutral und präsent.

Hersteller Shure Preis 220.00 € Wertung 70.0 Punkte Testverfahren 1.0

