Siemens Gigaset SX553 WLAN dsl

DSL und Internet-Telefonie haben haben sich für die Hardware-Branche längst zum Big Business gemausert: TK-Anlagen für Voice over IP (VoIP) werden von Internet-Providern zu Tausenden geordert und dann an den Kunden subventioniert weiterverkauft. Kein Wunder, denn die smarten Alleskönner vereinen DSL-Modem, Router und VoIP-Telefonteil in einem Gerät - genau das Richtige also für DSL-Einsteiger. Doch nicht alle Big Player haben sich rechtzeitig für die neue Technologie gerüstet. So war Siemens' erster VoIP-Schuss, kein Volltreffer: Da in Fernost ISDN kein Thema ist, war auch die von Siemens eingekaufte Technik nicht fit fürs digitale Netz. Zudem klagten die Käufer der ersten Stunde über den rauschenden und brummenden Telefonteil - ein Problem, dem Siemens erst durch eine Hardware-Anpassung und zahlreiche Software-Updates Herr wurde.

Online-Anschluss für vier Computer

Mit der brandneuen SX553 soll nun alles besser werden. Zumindest bei der Hardware ist das auch gelungen: Vier PCs bringt die Anlage per Netzwerkkabel online, über WLAN-Funk pumpt die Gigaset Internet-Daten mit theoretischen 108 MBit/s zum Rechner. Am USB-Port lässt sich ein Drucker andocken, auf den sämtliche an der SX553 angeschlossene PCs zugreifen können. Auch der Telefonpart ist ordentlich: Zwei analoge Apparate finden Anschluss, die wahlweise analog oder per ISDN mit dem klassischen Telefonnetz kommunizieren. Die Sprachqualität hat Siemens nun ebenfalls gut im Griff. Und wenn es um das Netzwerken geht, ziehen die Münchner sogar an der Konkurrenz vorbei: Die SX553 kann für jeden PC unterschiedliche Zeit- oder Volumenkonten verwalten und so den Nachwuchs zum maßvollen Umgang mit dem Internet erziehen. Wichtig ist auch die WLAN-Erweiterung WDS: Mit ihrer Hilfe lassen sich am Rand der Funkausleuchtung WLAN-Verstärker betreiben, so dass sich das ganze Haus mit Internet versorgen lässt.

