Simvalley SP-140 im Praxistest

© Simvalley Simvalley SP-140

Simvalley SP-140: Erster Eindruck

Smartphones vom US-Hersteller Simvalley gibt's in Deutschland exklusiv beim Multimedia-Versender Pearl. Diese Telefone sind für ihre günstigen Preise bei recht kompletter Ausstattung bekannt.

Natürlich kann auch dieser Hersteller nicht zaubern und spart zum Beispiel an der Bildqualität des üppigen 4,5-Zoll-Touchscreens (Diagonale 11,4 cm, 960 x 540 Pixel) sowie am Speicherausbau (3 GB Flash-Memory, die sich per Micro-SD-Karte erweitern lassen). Die Rechenleistung des mit 1 GHz getakteten Single-Core-Prozessors bricht auch keine Rekorde, reicht für das eingesetzte Android 4.0.4 aber aus.

Dual-SIM-Handys: Samsungs Galaxy Duos-Modelle im Vergleich

Eine Besonderheit ist die durchdachte Dual-SIM-Funktion: Zwei SIM-Karten lassen sich nebeneinander in die beiden dafür vorgesehenen Slots einstecken und sind dann gleichzeitig im Netz angemeldet - zum Beispiel für die Geschäfts- und die Privatnummer oder für den Einsatz eines lokalen Providers im Ausland, während man dennoch per Roaming telefonisch erreichbar bleibt.

Anzeige

© Simvalley Das Simvalley SP-140 misst 134 x 69 x 10 Millimeter.

HSPA-Datenverbindungen (14,4/5,76 MBit/s) laufen dabei über Karte Nummer 1, bei abgehenden Anrufen und SMS lässt sich die zu nutzende SIM-Karte wählen. Obwohl zwei Funkmodule gleichzeitig aktiv sein müssen und trotz des großen Displays soll der Akku bis zu vier Stunden Telefonate erlauben.

Mit 158 Gramm ist das SP-140 kein Leichtgewicht, dafür dürfen sich seine Anwender über die recht vollständige Ausstattung freuen: WLAN 11n, Bluetooth, GPS und die wichtigsten Sensoren sind an Bord. Die 5-Megapixel-Kamera liefert insgesamt ordentliche Bilder und verfügt über einen LED-Blitz.

Simvalley SP-140:Ausstattung

+ Speicher lässt sich erweitern+ clevere und nützliche Dual-SIM-Funktion+ flottes Internet per WLAN und HSPA+ GPS- spartanische Speicher- und Software-Ausstattung

Simvalley SP-140:Bedienung

+ gute Verarbeitungsqualität+ Android 4.0+ Handhabung insgesamt in Ordnung- etwas schwer (158 Gramm)- Displayqualität nur durchschnittlich

Simvalley SP-140:Kaufen oder warten?

Wer ein günstiges Dual-SIM-Handy mit der Funktionalität eines Smartphones sucht, ist hier richtig. 220 Euro kostet das SP-140 bei Pearl. Im SP-120 bietet der Elektronikversand gleich noch eine günstigere Alternative mit kleinerem Display und abgespeckter Ausstattung.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Simvalley SP-120 im Praxistest Das Simvalley SP-120 bringt einen 4-Zoll-Touchscreen und eine Dual-SIM-Funktion mit.

Testbericht Simvalley Mobile SP-360 im Praxistest Das Dual-SIM-fähige SP-360 kostet nur 280 Euro und zeigt sich im Test dennoch erstaunlich schick und protzig. Outdoor-Smartphone Kyocera Torque (KC-S701) im Test Das Kyocera Torque tritt als super-robustes Android-Smartphone an. Es begeistert im Test mit cleveren Outdoor-Features und starken…

Smartphones Honor 6 Plus im Test 85,0% Das Honor 6 Plus orientiert sich im Design am iPhone 5s. Doch kommt das Mittelklasse-Smartphone im Test auch technisch… Smartphone Alcatel One Touch Idol 3 im Test 84,4% Das Alacatel One Touch Idol 3 gibt es in zwei Größen mit 4,7 und 5,5 Zoll. Was die beiden Modelle außerdem…