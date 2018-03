© Archiv Skype im Test

Skype

Mit dem Namen Skype werden die meisten Nutzer in erster Linie eine Telefonie-Lösung verbinden - kein Wunder, denn der inzwischen zu Microsoft gehörende Dienst hat VoIP-Telefonate vor Jahren erst richtig populär gemacht. Doch Skype war auch immer schon ein Messaging-Dienst, der neben Telefonaten und Videokonferenzen eben auch Chats im Programm hat.

Und das Chatten per Skype klappt nicht nur am Androiden Ihrer Wahl, sondern eben auch am heimischen Rechner - ob Mac oder PC -, an Tablets und an anderen Smartphones, und zwar an allen gleichzeitig: Weil Skype ein klassisches Benutzername-Login-Konzept nutzt, können Sie mit mehreren Geräten angemeldet sein und den Gesprächsverlauf auf jedem abrufen.

So beginnen Sie eine Unterhaltung etwa zu Hause am Notebook, setzen sie unterwegs am Smartphone fort und nehmen den Faden am Abend auf der Couch am Tablet wieder auf. Bei anderen Standard-Messenger-Features muss Skype dagegen passen: So gibt es keine brauchbare Versand- bzw. Lesebestätigung, und auch das Reservoir an verfügbaren Smileys und anderen Emoticons ist eher begrenzt.

Auf der Habenseite verbucht der bereits seit über zehn Jahren erfolgreiche Dienst dagegen die Option, Gespräche mit glasklarer Audioqualität zu führen und per Video zu chatten - zwischen Skype-Nutzern ist beides stets gratis, doch sollte man sein Datenvolumen im Blick behalten, denn Videotelefonie verbraucht deutlich mehr Megabyte pro Stunde als leichtgewichtige Unterhaltungen im Textformat.

Dateien und Bilder lassen sich via Skype auch bei schriftlichen Gesprächen anhängen, und wo WhatsApp den Versand von Audio-Nachrichten bietet, setzt Skype noch einen drauf und erlaubt das Hinterlassen von Videobotschaften: Praktisch, wenn das Gegenüber derzeit nicht für einen Chat verfügbar ist.

Gruppenchats hat Skype zwar nicht im Programm, doch lässt sich dafür die App der Tochterfirma GroupMe nutzen. Wer häufig in Gruppen kommuniziert, wird den Start einer separaten App aber eher unpraktisch finden - und dann doch bei WhatsApp bleiben.

