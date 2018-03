Songsterr Songs & Chords fürs iPad im Test

© Songsterr Songsterr

Wer hin und wieder Gitarre, Bass oder Schlagzeug spielt, dem sei die App "Songsterr Songs & Chords" empfohlen. Sie bietet nicht nur eine große Auswahl an Tabulaturen (hier werden keine Noten, sondern die Saite und der zu greifende Bund oder die richtige Trommel dargestellt), sondern spielt auf Knopfdruck auch die Melodie ab.

Das macht das Einüben eines Songs, sofern man diesen nicht schon als MP3 besitzt, ein wenig leichter. Allerdings sollte man sich nicht immer blind auf die angezeigten Tabulaturen verlassen, denn hin und wieder liegt die eine oder andere Note ein bisschen daneben.

Praktisch ist, dass die Tabulatur auf dem Bildschirm weiterscrollt, das Tempo lässt sich verlangsamen. Außerdem lassen sich die Songs auch in Form von Akkorden anzeigen. Das ist hilfreich, wenn man beispielsweise nur die Akkorde für die akustische Gitarre einüben will.

Ein weiterer Bestandteil von Songsterr ist das Stimmgerät, das sich über einen Button, der am Anfang jeder Tabulatur eingeblendet wird, erreichen lässt. Das Stimmgerät erweist sich in der Praxis aber als nicht so komfortabel, weil sich die gewünschte Stimmung nicht vorher festlegen lässt.

Fazit: Gute Wahl für Hobbygitarristen

Einfache Bedienung, gute Zugänglichkeit und eine große Songauswahl machen Songsterr Songs & Chords zu einer guten App für Hobbymusiker.

