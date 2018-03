Sonics Argenta Edition Datenblatt

© Archiv

Gegenüber der "Standard"-Argenta übt sich die "Argenta Edition" in einer zurückhaltenderen Abstimmung, geht einen kleinen Schritt in Richtung Mainstream. Sicher ein Manko für Detailfetischisten, die mit der akustischen Lupe fallenden Taktstöcken oder hustenden Musikern nachforschen wollen, ein Pluspunkt aber für Liebhaber stimmigerer Klangbilder und musikalischer Entspannung. Entwickler Gerhard dämpfte seinen Hochtöner etwas, um im Raum einen ausgewogenen Klang zu erreichen. Der neue Konus gewinnt gegenüber dem Standardmodell durch Bassqualität und klar ausdefinierten Sound. In den 400 Euro Aufpreis sind hochwertigere Hölzer und bessere Lacke inklusive. Wer also eher in sanftem, sattem Klang schwelgen will und edlere Optik bevorzugt, ist bei der "Edition" genau an der richtigen Stelle. Alle, die eher einen detaillierteren und klareren Klang bevorzugen, können getrost zum Standardmodell greifen, das für 1200 Euro weiterhin zu haben ist.

Anzeige

Sonics Argenta Edition

Hersteller Sonics Preis 1800.00 € Wertung 84.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sonics Argenta Aktiv Die neue Argenta ist die perfekte Box für Nahfeld- und Leisehörer.

Testbericht Kompaktlautsprecher Sonics Arkadia Von Sonics aus dem kleinen Städtchen Brilon im Sauerland reiste die mit Abstand größte Kandidatin unseres Vergleichs an. Testbericht Kompaktlautsprecher Sonics Anima S 2 Auf Software setzt auch die deutsche Boxenschmiede Sonics. Dennoch erfolgt die finale Auswahl in langwierigen Hörsitzungen, nicht zuletzt, weil…

Stereo-Sets mit Bluetooth Quadral Rondo im Test Das Quadral Rondo kann Bluetooth ebenso wie Musik vom PC per USB-Audio-Interface. Das Stereo-Set überzeugt mit neutralen Klangfarben und knackigem… Kompaktbox Focal Sopra 1 im Test Auch das Konzept der Zwei-Wege-Box kann man weiterentwickeln. Die Sopra 1 ist eine der wohlklingendsten Kompaktboxen. Wie schlägt sie sich im Test?