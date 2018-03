Sonus Faber Auditor M Datenblatt

Wer vor diesem Lautsprecher kalt bleibt - hat der noch Leben in sich? Kein Hersteller von Rang beherrscht so perfekt die emotionale Inszenierung wie Sonus Faber. Die Redaktion musste im Lager nicht lange suchen, um als Sparringspartner das absolute Gegenstück zu dieser traumhaft verarbeiteten Box zu finden: die Sonics Argenta , ebenfalls ein klassischer Zweiwegler, deutsche Wertarbeit, aber in der äußeren Form ohne jeden Anflug von ästhetischem Feinsinn.

Stolze 1890 Euro möchte der deutsche Vertrieb für eine einzelne Auditor haben. Die Ständer gehören fest zur Ästhetik der Box, kosten aber 300 Euro extra, ebenfalls im Einzelstück. Für das hier abgebildete Duo sind also komplett 4380 Euro zu bezahlen. Das "M" im Namen steht für "modificato" - für die "veränderte" Neuauflage. Die Cremona-Serie wurde und wird einer Kur unterzogen (ein neuer Center kommt im Frühjahr 2008). Das Gesamtgehäuse wurde leicht vergrößert, on top spielt der neue Ring-Radiator von Scan-Speak, darunter eine Kohlefaser-verstärkte Papiermembran, die exklusiv für Sonus Faber geschöpft wird. Bei 2500 Hertz fügt die runderneuerte Weiche die Chassis zusammen. Und dies perfekt - die Auditor M könnte als nahfeldentzerrter Studiomonitor durchgehen.

Auf ähnlichem Weg ist auch die Sonics Argenta unterwegs - aber unerbittlicher. Die Auditor ließ deutlich mehr Leben in den Hörraum strahlen, bei einer tendenziell warmen Gesamtabstimmung. Vor allem der Hochtöner vermittelt Luft - ohne zu überzeichnen. Umgekehrt: Die Sonics blieb im Bass knorriger, war geradezu katholisch bemüht, keine Unkorrektheiten aufkommen zu lassen. Die Sonus Faber zeigte hier - so offensichtlich es nach Klischee klingen mag - die italienischen Momente des Lebens. Der Oberbass suggeriert einen schönen Korpus gerade mit Singstimmen; wer diese Box aber zu nah an die Wand stellt, könnte sich hier zu viel des Guten einhandeln. Sonus Faber bietet die Auditor auch im Multikanalset an - als Rear-Speaker. Was für ein Fauxpas, angesichts der Spielfreude, angesichts der optischen Schönheit. Endlich ein Zweiwegler, der Studio-Analyse zaubert, ohne graue Maus zu sein. Der viel Rauminformationen anbietet ohne die Körperhaftigkeit der Einzelstimmen zu vernachlässigen.

