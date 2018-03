Testbericht

Sony Ericsson C702

von Redaktion connect , Jan Spoenle

Seit Siemens' legendärem ME45 sind staub- und spritzwassergeschützte Handys ein wenig aus der Mode gekommen - seit fünf Jahren gab es in diesem Segment kaum ernstzunehmende Nachfolger. Diese Lücke will Sony Ericsson mit dem kompakten C702 füllen, das sogar einen integrierten GPS-Chip mitbringt (also navigieren kann) und damit das teurere Topmodell C902 düpiert.